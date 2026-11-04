Ο «ευγενικός» ντελιβεράς: Σταμάτησε να πληρώσει τα διόδια ενώ τον… καταδίωκαν αστυνομικοί – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα άκρως σουρεαλιστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μαλαισία, όταν ένας ύποπτος άνδρας που τον καταδίωκε η αστυνομία έκανε μια απρόσμενη στάση για να πληρώσει κανονικά τα διόδια…

Το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 και πρωταγωνιστής ήταν ένας 41χρονος ντελιβεράς.

Πώς ξεκίνησε η καταδίωξη

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αστυνομίας της περιοχής Brickfields, Χου Τσανγκ Χουκ, όλα ξεκίνησαν περίπου στη 1:20 το μεσημέρι, στην περιοχή Sri Petaling της Κουάλα Λουμπούρ.

Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία εντόπισαν τον 41χρονο να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ενώ οδηγούσε το βαν του. Όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε. Αντίθετα, πραγματοποίησε αναστροφή και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Η διαδρομή συνεχίστηκε μέσω του αυτοκινητοδρόμου Maju Expressway (MEX), με κατεύθυνση προς την Cyberjaya, στην πολιτεία Σελανγκόρ. Κατά τη διάρκεια της φυγής του, ο οδηγός φέρεται να συγκρούστηκε με αρκετά οχήματα, προκαλώντας ζημιές.

Η στάση στα διόδια

Το πιο παράδοξο περιστατικό της καταδίωξης καταγράφηκε σε σταθμό διοδίων του αυτοκινητοδρόμου MEX.

Παρά το γεγονός ότι περιπολικό της Αστυνομίας βρισκόταν ακριβώς πίσω του, ο 41χρονος σταμάτησε το ασημί βαν και επιχείρησε να πληρώσει κανονικά το αντίτιμο, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική κάρτα Touch ‘n Go, το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών που χρησιμοποιείται ευρέως στους δρόμους της Μαλαισίας.

Την ίδια στιγμή, ένας αστυνομικός κατέβηκε από το περιπολικό και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του οχήματος για να συλλάβει τον οδηγό.

Ακολούθησε σύντομη συμπλοκή, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να ξεφύγει. Αμέσως μετά πάτησε γκάζι και έσπασε την μπάρα των διοδίων, συνεχίζοντας την προσπάθεια διαφυγής.

🇲🇾 | En Malasia, un sospechoso que huía de la policía se detuvo a pagar el peaje en plena persecución antes de continuar. https://t.co/GqN6MwfaPl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 4, 2026

Η σύλληψη και το θετικό τεστ για ναρκωτικά

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή Persiaran APEC της Cyberjaya, έπειτα από διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το βαν και να συλλάβουν τον 41χρονο.

Κατά την έρευνα στο όχημα δεν εντοπίστηκαν παράνομα αντικείμενα ή ουσίες. Ωστόσο, ο οδηγός υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό τεστ ούρων, το οποίο βγήκε θετικό στη μεθαμφεταμίνη.