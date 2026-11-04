Νεβάδα: Ο Άαρον Φορντ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός Κυβερνήτης δυτικά του Μισισιπή – Ιστορική πρωτιά για τους Δημοκρατικούς

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Σε μία από τις πιο αμφίρροπες και σκληρές εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός γενικός εισαγγελέας της Νεβάδα, Άαρον Φορντ, κατάφερε να εκθρονίσει τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Τζο Λομπάρντο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Associated Press.

Η νίκη αυτή επαναφέρει τα ηνία της πολιτείας στους Δημοκρατικούς και αποκτά ιστορική διάσταση, καθώς ο Φορντ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που εκλέγεται στην ηγεσία αμερικανικής πολιτείας δυτικά του ποταμού Μισισιπή.

Η στρατηγική της εργατικής τάξης

Ο Φορντ, καταγόμενος από το Ντάλας, έκανε κεντρικό άξονα της προεκλογικής του εκστρατείας τα παιδικά του χρόνια σε λαϊκή οικογένεια και τους ισχυρούς δεσμούς του με τα οργανωμένα συνδικάτα.

Η επικράτησή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα εκλογής Αφροαμερικανών κυβερνητών σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο ξεκίνησε με τις νίκες της Δημοκρατικής Κέισα Λανς Μπότομς στη Τζόρτζια και του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μπάιρον Ντόναλντς στη Φλόριντα.

Με τη σχυρή υποστήριξη της πανίσχυρης Culinary Union (Συνδικάτου Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό), ο Φορντ επικεντρώθηκε στην προεκλογική του ατζέντα που περιελάμβανε:

Την κατασκευή περισσότερων οικονομικά προσιτών κατοικιών.

Την επέκταση των συνδικαλιστικών προγραμμάτων μαθητείας.

Την κατάργηση του νόμου περί «δικαιώματος στην εργασία» της πολιτείας.

Ο νόμος περί «δικαιώματος στην εργασία», ο οποίος θεσπίστηκε το 1953, απαγορεύει στους εργοδότες και στα συνδικάτα να υποχρεώνουν έναν εργαζόμενο να γίνει μέλος συνδικάτου ή να πληρώνει συνδικαλιστικές εισφορές ως προϋπόθεση για να προσληφθεί ή να διατηρήσει τη δουλειά του.

Tα «συνδικαλιστικά προγράμματα μαθητείας» είναι επίσημα αναγνωρισμένα, χρηματοδοτούμενα από τα συνδικάτα προγράμματα κατάρτισης τύπου «μάθε και κέρδιζε». Συνδυάζουν αμειβόμενη πρακτική εργασία στον χώρο δουλειάς με θεωρητική εκπαίδευση σε τεχνικά επαγγέλματα και ειδικότητες.

Η νίκη του συνιστά εντυπωσιακή ανατροπή για τους Δημοκρατικούς σε μια κρίσιμη αμφίρροπη πολιτεία που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει με διαφορά 3 ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Nevada Attorney General Aaron Ford (D) was elected governor of Nevada, defeating incumbent Gov. Joe Lombardo (R-NV), according to the Associated Press. See more results at https://t.co/JPpp7XPs4z https://t.co/tTFeklwzTF — CSPAN (@cspan) November 4, 2026



Ο Φορντ κατάφερε να υπερκεράσει το σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του σε μια κούρσα που δοκίμασε τις αντοχές του κόμματος στην προσέλκυσή ψηφοφόρων της εργατικής τάξης.

Η πολιτική διαδρομή και το παρελθόν των δύο αντιπάλων

Ο Άαρον Φορντ δεν είναι πρωτάρης στην πολιτική σκηνή της Νεβάδα. Στο παρελθόν είχε διατελέσει -ως ο πρώτος Αφροαμερικανός- επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία της πολιτείας, καθώς και γενικός εισαγγελέας της.

Εξελέγη για πρώτη φορά στο πολιτειακό κοινοβούλιο το 2012, ενώ προηγουμένως εργαζόταν ως δικηγόρος στον ιδιωτικό τομέα και δίδασκε μαθηματικά.

Ως γενικός εισαγγελέας, είχε συμμετάσχει επιτυχώς σε νομικές προσφυγές κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την υπεράσπιση της ιθαγένειας εκ γενετής, την αποτροπή ομοσπονδιακών παρεμβάσεων στις εκλογές και την αποκατάσταση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης.

Nevada families have carried this campaign, and today they carry Nevada forward. To every volunteer who knocked a door or made a call in pursuit of a better future for the Silver State: You showed up for your neighbors, and it mattered. I’m running for Governor because Nevada families deserve a place they can afford to live, work, and build a future. TOGETHER, we can make that happen. Now it’s your turn, Nevada. Make your voice heard today. Find your polling place: https://t.co/0ZO94X2D3j — Aaron D. Ford (@AaronDFordNV) November 3, 2026



Από την πλευρά του, ο Τζο Λομπάρντο -ο οποίος είχε λάβει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ- είχε εκλεγεί κυβερνήτης το 2022, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών σερίφης.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Λομπάρντο υπενθύμιζε στους ψηφοφόρους το έργο της πρώτης του θητείας, κατά την οποία αύξησε τους μισθούς των εκπαιδευτικών και των δημόσιων υπαλλήλων και διέθεσε 133 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη κατοικιών για μεσαία εισοδήματα στη Νεβάδα.

Παράλληλα, αμφότεροι οι υποψήφιοι είχαν υποστηρίξει φοροελαφρύνσεις για κέντρα δεδομένων, διαφωνώντας ωστόσο για το ποιος θα τηρήσει πιο αυστηρή στάση απέναντί τους.

Οικονομική πίεση, βέτο και τα επόμενα σχέδια

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Φορντ απέδωσε τα οικονομικά προβλήματα της πολιτείας -όπως τις τιμές της βενζίνης που εκτοξεύτηκαν σε πάνω από 5 δολάρια το γαλόνι (από τις υψηλότερες στη χώρα) και τη μείωση του τουρισμού, που αποτελεί βασική πηγή εσόδων, εξαιτίας των δασμών και των αυστηρών μέτρων για τη μετανάστευση- στις πολιτικές του Λομπάρντο και του Τραμπ.

Η Νεβάδα αντιμετωπίζει επίσης τον κίνδυνο απώλειας ομοσπονδιακής χρηματοδότησης ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων, λόγω αλλαγών στο Medicaid, στα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας και περικοπών στο Affordable Care Act.

Το Medicaid είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ που παρέχει ασφάλιση υγείας σε ενήλικες και παιδιά με περιορισμένο εισόδημα και περιορισμένους πόρους, ενώ το Affordable Care Act είναι ένας ολοκληρωμένος ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας.

Ως απάντηση, ο Φορντ δεσμεύτηκε να επαναφέρει νομοσχέδια που ο απερχόμενος Λομπάρντο είχε μπλοκάρει με αριθμό-ρεκόρ βέτο.

Σε αυτά περιλαμβάνονται ο περιορισμός του αριθμού κατοικιών που μπορούν να αγοράζουν μεγάλες εταιρείες και η παραχώρηση εξουσίας στην πολιτεία ώστε να υιοθετήσει τιμές συνταγογραφούμενων φαρμάκων διαπραγματευμένες μέσω του Medicaid.

Η νίκη του Φορντ δίνει στους Δημοκρατικούς μια διέξοδο ανασυγκρότησης της βάσης τους σε μια κομβική πολιτεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.