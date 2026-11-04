Πέδρο Σάντσεθ μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ: «Το ακροδεξιό κύμα καταρρέει — Αυτό θα συμβεί σύντομα και στην Ισπανία»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών λίγο πριν από τις πρόωρες κάλπες της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εκτίμησε ότι το ακροδεξιό κύμα καταρρέει. Όπως υποστήριξε, η αμερικανική κοινωνία ψήφισε εναντίον των πολιτικών που οδηγούν στη φτώχεια, το μίσος και την άρνηση της κλιματικής αλλαγής, προβλέποντας ότι αυτό θα συμβεί σύντομα και στην Ισπανία.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Europa Press
Φωτογραφία: Europa Press
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών λίγο πριν από τις κάλπες στην Ισπανία, ο Πέδρο Σάντσεθ εκτίμησε ότι «Το ακροδεξιό κύμα (…) καταρρέει».
  • Ο σοσιαλιστής ηγέτης τόνισε ότι η αμερικανική κοινωνία ψήφισε ενάντια στον ματσισμό και την άρνηση της κλιματικής αλλαγής, σημειώνοντας: «Αυτό συνέβη στη Βραζιλία. Αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό θα συμβεί σύντομα στην Ισπανία».
  • Ενόψει των πρόωρων εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, υπογράμμισε ότι «Το ακροδεξιό κύμα το οποίο έχουν δήθεν καβαλήσει ο Φεϊχόο και ο Αμπασκάλ (…) δεν προχωράει πλέον: καταρρέει».

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Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών λίγο πριν από τις πρόωρες κάλπες της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, εκτίμησε ότι «Το ακροδεξιό κύμα (…) καταρρέει».

«Χθες, η αμερικανική κοινωνία ψήφισε εναντίον των πολιτικών που το μόνο που κάνουν είναι να οδηγούν στη φτώχια. Εναντίον του μίσους. Εναντίον του ματσισμού. Εναντίον της άρνησης της κλιματικής αλλαγής και εναντίον των προνομίων των ελίτ. Αυτό συνέβη στη Βραζιλία. Αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό θα συμβεί σύντομα στην Ισπανία», έγραψε στην πλατφόρμα X ο σοσιαλιστής ηγέτης.


«Το ακροδεξιό κύμα το οποίο έχουν δήθεν καβαλήσει ο Φεϊχόο και ο Αμπασκάλ (σ.σ.: οι ηγέτες των κομμάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ισπανία) δεν προχωράει πλέον: καταρρέει», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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