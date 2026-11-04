Πέδρο Σάντσεθ μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ: «Το ακροδεξιό κύμα καταρρέει — Αυτό θα συμβεί σύντομα και στην Ισπανία»

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Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών λίγο πριν από τις πρόωρες κάλπες της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, εκτίμησε ότι «Το ακροδεξιό κύμα (…) καταρρέει».

«Χθες, η αμερικανική κοινωνία ψήφισε εναντίον των πολιτικών που το μόνο που κάνουν είναι να οδηγούν στη φτώχια. Εναντίον του μίσους. Εναντίον του ματσισμού. Εναντίον της άρνησης της κλιματικής αλλαγής και εναντίον των προνομίων των ελίτ. Αυτό συνέβη στη Βραζιλία. Αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό θα συμβεί σύντομα στην Ισπανία», έγραψε στην πλατφόρμα X ο σοσιαλιστής ηγέτης.

Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites. Ocurrió en Brasil.

Acaba de ocurrir en EEUU.

Y ocurrirá pronto en España. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Βουλή: Στην Ολομέλεια συζητείται η τροπολογία Πιερρακάκη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό – Ποιες αλλαγές φέρνει La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 4, 2026



«Το ακροδεξιό κύμα το οποίο έχουν δήθεν καβαλήσει ο Φεϊχόο και ο Αμπασκάλ (σ.σ.: οι ηγέτες των κομμάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ισπανία) δεν προχωράει πλέον: καταρρέει», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ