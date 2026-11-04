Κρεμλίνο: Ελπίζει «να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες» του Τραμπ παρά την ήττα του στις ενδιάμεσες εκλογές

Εν μέσω του κλίματος πολιτικής ρευστότητας στις ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η Μόσχα εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Λευκός Οίκος θα διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του για τις διπλωματικές διεργασίες στην Ουκρανία και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Κρεμλίνο Ρωσία
Φωτογραφία αρχείου: Evgenia Novozhenina / Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η Μόσχα εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Λευκός Οίκος θα διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του για τις διπλωματικές διεργασίες στην Ουκρανία.
  • Το Κρεμλίνο ελπίζει πως τα εκλογικά αποτελέσματα δεν θα επηρεάσουν τις «ειρηνευτικές προσπάθειες» του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει: «Ειλικρινά υπολογίζουμε στο ότι [ο Τραμπ] θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες».
  • Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Ριάμκοφ υπογράμμισε την ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας, σημειώνοντας ότι οι αρχές της δεν εξαρτώνται από τις συγκυριακές πολιτικές αλλαγές στο εξωτερικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εν μέσω του κλίματος πολιτικής ρευστότητας που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η Μόσχα εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Λευκός Οίκος θα διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του για τις διπλωματικές διεργασίες στην Ουκρανία.

LIVE – Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Στους Δημοκρατικούς ο έλεγχος του Κογκρέσου – «Τελικά τα κατάφεραν» παραδέχθηκε ο Τραμπ

Η στάση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ελπίζει πως τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ δεν θα επηρεάσουν τις «ειρηνευτικές προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ειλικρινά υπολογίζουμε στο ότι [ο Τραμπ] θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμκοφ, δήλωσε: «Ας περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Η προσέγγιση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος στις σχέσεις με τη Ρωσία είναι εξαιρετικά αρνητική. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σε αυτό».

Κλείνοντας,υπογράμμισε την ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας από τις συγκυριακές πολιτικές αλλαγές στο εξωτερικό.

«Η αρχές και η συνεπής γραμμή μας όσον αφορά την Ουκρανία -καθώς και η εξωτερική μας πολιτική γενικότερα- δεν βασίζονται σε βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις και, φυσικά, δεν εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις του πολιτικού βαρομέτρου σε άλλες χώρες. Θα συνεχίσουμε το έργο μας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ