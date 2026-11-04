Κρεμλίνο: Ελπίζει «να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες» του Τραμπ παρά την ήττα του στις ενδιάμεσες εκλογές

Εν μέσω του κλίματος πολιτικής ρευστότητας που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η Μόσχα εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Λευκός Οίκος θα διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του για τις διπλωματικές διεργασίες στην Ουκρανία.

Η στάση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ελπίζει πως τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ δεν θα επηρεάσουν τις «ειρηνευτικές προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ειλικρινά υπολογίζουμε στο ότι [ο Τραμπ] θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμκοφ, δήλωσε: «Ας περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Η προσέγγιση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος στις σχέσεις με τη Ρωσία είναι εξαιρετικά αρνητική. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σε αυτό».

Κλείνοντας,υπογράμμισε την ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας από τις συγκυριακές πολιτικές αλλαγές στο εξωτερικό.

«Η αρχές και η συνεπής γραμμή μας όσον αφορά την Ουκρανία -καθώς και η εξωτερική μας πολιτική γενικότερα- δεν βασίζονται σε βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις και, φυσικά, δεν εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις του πολιτικού βαρομέτρου σε άλλες χώρες. Θα συνεχίσουμε το έργο μας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας».