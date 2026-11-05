Cardi B: Αυτά είναι τα τέσσερα παιδιά της διάσημης ράπερ – Οι τρεις καρποί του γάμου με τον Offset και ο γιος με τον Στέφον Ντιγκς

Μητέρα τεσσάρων παιδιών είναι πλέον η Cardi B, καθώς ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον νέο σύντροφό της και αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) και των Ουάσινγκτον Κομάντερς, Στέφον Ντιγκς.

Η δημοφιλής ράπερ έχει αποκτήσει ακόμη τρία παιδιά από τον γάμο της με τον Offset, με τον οποίο διατηρούσε μια πολυτάραχη σχέση επί επτά χρόνια, προτού χωρίσουν οριστικά το καλοκαίρι του 2024.

Η εγκυμοσύνη της με τον Ντιγκς έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2025, μέσα από συνέντευξή της στην εκπομπή CBS Mornings και τη δημοσιογράφο Γκέιλ Κινγκ. «Είμαι ενθουσιασμένη, είμαι χαρούμενη. Νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής μου», είχε δηλώσει τότε χαρακτηριστικά.

Ο γιος τους γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025, με την Cardi B να μοιράζεται στη συνέχεια τις πρώτες φωτογραφίες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία από αυτές, το μωρό εμφανίζεται τυλιγμένο σε κουβερτούλα με τα διακριτικά της ομάδας Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος ο Ντιγκς.

Cardi B shares first photos of child with NFL star Stefon Diggs as he turns one… and reveals bouncing baby boy’s name https://t.co/xyKd27RHyv https://t.co/oHT5f1i0ok — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 5, 2026

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον ερχομό του παιδιού της με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, στην οποία συνέδεσε τη νέα μητρότητα με την προσωπική και καλλιτεχνική της ανανέωση, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη νέα μουσική της.

Η Cardi B έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της τρία παιδιά: την οκτάχρονη Kulture, τον πεντάχρονο Wave και τη δίχρονη Blossom.

Η μεγαλύτερη κόρη τους, Kulture Kiari Cephus, γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 2018 και έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της προσωπικότητα. Η μητέρα της έχει μιλήσει αρκετές φορές για την αυτοπεποίθηση που θέλει να της καλλιεργήσει, τονίζοντας ότι επιθυμεί να μεγαλώσει γνωρίζοντας την αξία της και χωρίς να επηρεάζεται από την κριτική των άλλων.

Ο Wave Set Cephus γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2021. Η Cardi B έχει παραδεχθεί ότι αρχικά αισθάνθηκε ανασφάλεια όταν έμαθε πως περιμένει αγόρι, καθώς δεν είχε μεγαλώσει με αδέλφια του αντίθετου φύλου. Ωστόσο, όπως έχει εξηγήσει, προσπαθεί να τον μεγαλώσει με σεβασμό προς τις γυναίκες και με επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων.

Το τρίτο παιδί της οικογένειας, η Blossom Belle Cephus, γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση της Cardi B με τον Offset είχε ήδη οδηγηθεί σε νέα κρίση, με την τραγουδίστρια να έχει καταθέσει για δεύτερη φορά αίτηση διαζυγίου.

Παρά τον χωρισμό τους, η Cardi B έχει εκφράσει την επιθυμία να διατηρήσουν στο μέλλον μια λειτουργική σχέση ως γονείς, με γνώμονα την ανατροφή των παιδιών τους.