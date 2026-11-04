Θανάσης Κουρλαμπάς: «Αυτή η δουλειά μου έχει βγάλει πράγματα που πιθανόν αν δεν ήμουν ηθοποιός, να μην τα άγγιζα ποτέ»

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης φιλοξένησαν τον Θανάση Κουρλαμπά στο «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Ο γνωστός ηθοποιός με την επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης, μίλησε για το επάγγελμά του, το οποίο χαρακτήρισε και «ευλογία».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Θανάσης Κουρλαμπάς εξομολογήθηκε πως: «Πραγματικά η δουλειά μας είναι μια ευλογία. Ασχέτως του ταξιδιού που κάνεις εσύ με τον ρόλο ή εσύ με τους άλλους χαρακτήρες του κάθε έργου, της κάθε σειράς, είναι και τι δουλειά κάνεις εσύ ως συνάδελφος με τους υπόλοιπους.

Δηλαδή, τι χώρο δίνεις στον συνάδελφο. Είναι μια καθημερινή τριβή, κάθε χρόνο με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν είσαι δηλαδή σε μια δουλειά που περνάνε τρία-τέσσερα-πέντε χρόνια, ίσως και μια ολόκληρη ζωή, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, έστω και μικρόκοσμο.

Εδώ αλλάζεις μικρόκοσμο κάθε φορά, δύο φορές κάθε χρονιά, καλοκαίρι και χειμώνα. Πώς θα προχωρήσεις; Πώς θα εξελιχθείς; Πώς θα δουλέψεις τις ανασφάλειές σου, τις ρωγμές σου, τα θέματά σου; Τι χώρο και τι χρόνο δίνεις στους απέναντι για να κάνουν και αυτοί το δικό τους κομμάτι, τον δικό τους ρόλο; Είναι πολύ μεγάλη δουλειά στις ψυχικές σχέσεις».

«Γι’ αυτό δεν είναι καμία παράσταση ίδια»

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει πως τον έχει βοηθήσει αυτή η δουλειά, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Και με έχει δυσκολέψει και πάρα πολύ, γιατί μου έχει βγάλει πράγματα που πιθανόν αν δεν ήμουν ηθοποιός, να μην τα άγγιζα ποτέ, να μην τα συναντούσα ποτέ. Με έχει πάει σε συναντήσεις…

Αυτό είναι και λίγο τρομακτικό, αλλά τρομακτική είναι και η δουλειά μας. Όταν κάνεις κάτι το οποίο δεν είσαι εσύ και πρέπει να πείσεις πρώτα απ’ όλα τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να πείσεις τον απέναντι και τον από κάτω ότι είσαι αυτός, είναι πολλές φορές λίγο τρομακτικό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.

Και γι’ αυτό δεν είναι καμία παράσταση ίδια με την προηγούμενη ή με την επόμενη. Πρώτα απ’ όλα το εκάστοτε κοινό, θα σου δώσει έστω και λίγο διαφορετική ενέργεια… Κάθε μέρα είναι ένα άλλο μικροκλίμα».