Βασίλης Κούκουρας: «Μπορεί να θέλει να σε υποβιβάσει, να σε μειώσει – Έχω ζήσει τέτοια πράγματα»

Συνέντευξη στο «Στούντιο 4» έδωσε ο Βασίλης Κούκουρας. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι «ένας τοξικός άνθρωπος θα είναι και τοξικός ηθοποιός» και μίλησε για μία συγκεκριμένη συμπεριφορά στο θέατρο που «αν περάσει τα όρια γίνεται πολύ κακό».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει στο θέατρο το να έχουν συμφωνήσει οι καλλιτέχνες το πόσες λέξεις θα πει ο καθένας και ξαφνικά κάποιος να πει περισσότερες ή να κλέψει μία ατάκα, ο Βασίλης Κούκουρας απάντησε: «Βέβαια υπάρχει. Αν περάσει τα όρια, γίνεται πολύ κακό. Γίνεται και καταστροφικό. Μπορεί ο άλλος να σε αποδιοργανώσει τελείως. Μπορεί να θέλει να σε υποβιβάσει, να σε μειώσει».

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Έχω ζήσει τέτοια πράγματα και θεωρώ ότι σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί το έχουν ζήσει αυτό. Ένας τοξικός άνθρωπος, θα είναι και τοξικός ηθοποιός. Κουβαλάμε αυτό που είμαστε, αυτό δεν φεύγει ποτέ από πάνω μας. Και ο κόσμος όμως, επειδή έχει σοβαρό κριτήριο πια, το αισθάνεται αυτό, το αντιλαμβάνεται».