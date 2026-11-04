Ιωάννα Ασημακοπούλου: «Με την απόρριψη έχω πολύ κακή σχέση, αλλά την αποδέχομαι»

Την Ιωάννα Ασημακοπούλου υποδέχτηκαν στο «Στούντιο 4» ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για το θέμα της απόρριψης και της αρνητικής κριτικής.

Όταν ρωτήθηκε για την απόρριψη, η Ιωάννα Ασημακοπούλου εξήγησε πως: «Με την απόρριψη έχω πολύ κακή σχέση, αλλά την αποδέχομαι. Στεναχωριέσαι, αλλά το ξεπερνάς. Γιατί η απόρριψη είναι το 80% της δουλειάς μας. Χάνεις δουλειές, στην αρχή δεν μπορείς να βρεις εύκολα δουλειά. Είναι το 80% γιατί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι η απόρριψη. Μπορείς να απορρίψεις εσύ τον εαυτό σου πολλές φορές. Μπορεί να μην ακούσεις μια καλή κριτική, ενώ έχεις δουλειά».

«Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι μέρος της δουλειάς μας, πώς εμείς θα διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Απόρριψη βιώνουμε καθημερινά όλοι μας στη ζωή μας. Ακόμα και ως πολίτες βιώνουμε μία απόρριψη», πρόσθεσε.

Σχετικά με την αρνητική κριτική, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Οι αρνητικές κριτικές είναι καλοδεχούμενες. Αν είναι από ανθρώπους που τεκμηριώνουν την κριτική, φυσικά τις αποδέχομαι και τις μελετώ και προσπαθώ να διορθωθώ. Υπάρχουν κριτικές που με έχουν πληγώσει και λέω “τι άδικο ήταν αυτό;” και βλέπω εμπάθεια. Δεν είναι πολλές. Και κριτικές που βλέπω ότι έχουν δίκιο και πρέπει εγώ να προσέξω αυτό το πράγμα».