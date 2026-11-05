Νικήτας Τσακίρογλου: «Όσο έχω τις δυνάμεις μου, συνεχίζω – Τον οίκτο θα τον αρνηθώ»

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξομολόγηση για τη μακρά θεατρική του διαδρομή, τη σχέση του με τις νεότερες γενιές και το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη σκηνή έκανε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Ο σπουδαίος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο «Νησίδες» και τη δημοσιογράφο Νόρα Ράλλη, με αφορμή τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί τη φετινή σεζόν, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τη στάση του απέναντι στον χρόνο και την καλλιτεχνική του πορεία.

«Πιστεύω πλήρως στη δύναμη των νέων, της νέας γενιάς. Κι εγώ έτσι νιώθω. Ξέρω πως, αν αισθανθώ τον οίκτο στο βλέμμα των θεατών, θα αποσυρθώ. Αν νιώσω πως δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ανήμπορος όχι. Τον οίκτο θα τον αρνηθώ. Όσο όμως έχω τις δυνάμεις μου, συνεχίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου αναφέρθηκε, επίσης, στα πρώτα του βήματα στο Εθνικό Θέατρο και στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα, τονίζοντας τη σημασία της θεατρικής παιδείας και της σχέσης μαθητή και δασκάλου.

«Για μένα το σήμερα και το τότε είναι μια ενιαία γραμμή. Από τότε που μπήκα στο Εθνικό, είχα τόσο σπουδαίους δασκάλους, όπως τον Χουρμούζιο, τον Τερζάκη, τον Ζώρα και τον Στέλιο Βόκοβιτς», σημείωσε, ενώ ταυτόχρονα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι οι νεότεροι ηθοποιοί σπάνια αναφέρονται στους δασκάλους τους.

«Έχω παρατηρήσει πως σπάνια η νεότερη γενιά αναφέρεται στους δασκάλους της. Εμάς μας καθόρισαν. Κι ας αποφάσισα κάποια στιγμή να φύγω από το Εθνικό. Ήθελα και κάτι άλλο, το ελεύθερο θέατρο», συμπλήρωσε.