Βόρεια Κορέα: Δοκιμές νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλων κρουζ

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέες πυραυλικές δοκιμές αναχαιτιστικών πυραύλων για τον έλεγχο νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, πραγματοποιώντας παράλληλα άσκηση προσβολής εικονικού στόχου με πύραυλο κρουζ μεγάλης εμβέλειας. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, οι δοκιμές στόχευαν στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των οπλικών συστημάτων και επιβεβαίωσαν τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Οι ανακοινώσεις της Πιονγιάνγκ επιβεβαίωσαν προηγούμενη ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας για εκτοξεύσεις από την περιοχή Σοντόκ προς την Ανατολική Θάλασσα.

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Διεθνή Νέα

Βόρεια Κορέα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε νέες πυραυλικές δοκιμές προχώρησε η Βόρεια Κορέα, εκτοξεύοντας αναχαιτιστικούς πυραύλους για τον έλεγχο νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε άσκηση προσβολής εικονικού στόχου με πύραυλο κρουζ μεγάλης εμβέλειας.
  • Όπως μετέδωσε το πρακτορείο KCNA, η δοκιμή επιβεβαίωσε τις τεχνικές προδιαγραφές και την αξιοπιστία του νέου συστήματος, καθώς και τις δυνατότητες κατεύθυνσης, εντοπισμού και εγκλωβισμού στόχων.
  • Οι ανακοινώσεις της Πιονγιάνγκ επιβεβαιώνουν την ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με την οποία είχαν εντοπιστεί εκτοξεύσεις πυραύλων από την περιοχή Σοντόκ προς την Ανατολική Θάλασσα.

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Σε νέες πυραυλικές δοκιμές προχώρησε η Βόρεια Κορέα, εκτοξεύοντας αναχαιτιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο ελέγχου ενός νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε άσκηση προσβολής εικονικού στόχου με πύραυλο κρουζ μεγάλης εμβέλειας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη και είχαν ως στόχο την αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων.

Όπως μετέδωσε το KCNA, η δοκιμή του νέου αντιαεροπορικού συστήματος επιβεβαίωσε τις τεχνικές προδιαγραφές και την αξιοπιστία του, καθώς και τις δυνατότητες κατεύθυνσης των πυραύλων και εντοπισμού και εγκλωβισμού στόχων.

Παράλληλα, μονάδα της διοίκησης στρατηγικών πυραύλων κρουζ μεγάλης εμβέλειας πραγματοποίησε άσκηση κατά την οποία εκτοξεύθηκε πύραυλος με στόχο την προσβολή εικονικού στόχου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Οι ανακοινώσεις της Πιονγιάνγκ επιβεβαιώνουν προηγούμενη ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με την οποία είχαν εντοπιστεί εκτοξεύσεις πυραύλων από την περιοχή Σοντόκ της Βόρειας Κορέας με κατεύθυνση την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας.

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