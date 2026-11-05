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Κυκλοφοριακές αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό της Αθήνας τίθενται σε ισχύ σήμερα, Πέμπτη, λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Κλείνει στις 09:30 ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» με εντολή της ΕΛΑΣ

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» κλείνει στις 9:30 το πρωί και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για το επιβατικό κοινό μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Κατά το διάστημα αυτό, οι συρμοί θα διέρχονται από τον συγκεκριμένο σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιβίβαση και η αποβίβαση επιβατών.

Η απόφαση εντάσσεται στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται ενόψει της συγκέντρωσης και αποσκοπεί στην ομαλή διεξαγωγή του συλλαλητηρίου.

Οι επιβάτες που κατευθύνονται προς την περιοχή του Πανεπιστημίου καλούνται να χρησιμοποιούν τους γειτονικούς σταθμούς του Μετρό και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς η επαναλειτουργία του σταθμού θα ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση.