Φλόριντα: Βίντεο με τον ένοπλο που σκότωσε 1 άτομο και τραυμάτισε άλλους 4 σε εγκαταστάση της Citibank – «Στοχευμένη επίθεση»

Ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σε κτιριακό συγκρότημα της Citibank κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, σκοτώνοντας μία εργαζόμενη και τραυματίζοντας ακόμη τέσσερα άτομα, σε εγκατάσταση όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 3.200 εργαζόμενοι. Ο δράστης εισέβαλε με όχημα σε υπαίθριο χώρο εστίασης κρατώντας τουφέκι τύπου AR-15 και κατευθύνθηκε προς την καφετέρια, όπου εξουδετερώθηκε από πυρά ένοπλου φρουρού ασφαλείας και αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

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Διεθνή Νέα

Τάμπα πυροβολισμοί ένοπλη επίθεση Citibank
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σε κτιριακό συγκρότημα της Citibank κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας ακόμη τέσσερα άτομα.
  • Ο δράστης εισέβαλε με όχημα σε υπαίθριο χώρο εστίασης κρατώντας τουφέκι τύπου AR-15, προτού αναχαιτιστεί και πυροβοληθεί από ένοπλο φρουρό ασφαλείας.
  • Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση εκτιμάται ότι ήταν στοχευμένη στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 3.200 εργαζόμενοι, ενώ οι τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

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Ένα συγκλονιστικό βίντεο φέρνει στο φως τις δραματικές στιγμές λίγο προτού ένας ένοπλος άνδρας ανοίξει πυρ σε κτιριακό συγκρότημα της Citibank κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας ακόμη τέσσερα άτομα.

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Ο δράστης, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, διέσχισε εκτάσεις πριν πέσει πάνω σε υπαίθριο χώρο εστίασης, όπου υπάλληλοι απολάμβαναν το μεσημεριανό τους γεύμα, μετατρέποντας μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα σε λουτρό αίματος.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση εκτιμάται ότι ήταν στοχευμένη και ο ένοπλος σκόπευε να αφαιρέσει τη ζωή όσων περισσότερων θυμάτων μπορούσε, σε μια εγκατάσταση όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν περισσότεροι από 3.200 εργαζόμενοι.

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο άνδρας φαίνεται να εξέρχεται από το τρακαρισμένο αυτοκίνητο γύρω στις 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, κρατώντας ένα τουφέκι τύπου AR-15. Φορούσε τζιν, μπότες και ένα ανοιχτό σακάκι χωρίς πουκάμισο από μέσα.

Αφού εισέβαλε στο συγκρότημα οδηγώντας πάνω από διαχωριστικές νησίδες και γκαζόν, το όχημά του κατέληξε σε υπαίθριο χώρο.


«Καθώς το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, ο ύποπτος βγήκε από το όχημα με ένα τουφέκι, πλησίασε τη γυναίκα, και εκείνη πυροβολήθηκε», δήλωσε ο Φρανκ Λοσάτ, αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο.

Ο δράστης κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς την καφετέρια του συγκροτήματος, όπου αναχαιτίστηκε και πυροβολήθηκε από ένοπλο φρουρό ασφαλείας της Citibank.

«Ο ύποπτος πυροβολήθηκε, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα, όπου και είναι νεκρός», ανέφερε ο Λοσάτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Θύματα

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, η οποία εργαζόταν σε εξωτερικό συνεργάτη-προμηθευτή της Citibank, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή επί τόπου.

Τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς τα τραύματά τους να απειλούν τη ζωή τους, και νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα για να ασφαλίσουν την περιοχή και να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονταν στο σημείο, αναφέρει η New York Post.


Δραματικά πλάνα από κάμερες σώματος που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γραφείο του Σερίφη δείχνουν αστυνομικούς να σπεύδουν στο εσωτερικό του συγκροτήματος προς την καφετέρια, όπου ο δράστης βρισκόταν αιμόφυρτος στο έδαφος, καθώς και στιγμές από την εκκένωση δεκάδων εργαζομένων.


«Αυτή ήταν μια τραγική κατάσταση όπου ένα θύμα δολοφονήθηκε από ένα άτομο που είχε την πρόθεση να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», τόνισε σε δήλωσή του ο Σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο, Τσαντ Κρόνιστερ.

«Χάρη στις γενναίες ενέργειες της ομάδας ασφαλείας επί τόπου και των περισσοτέρων από 365 αστυνομικών, αυτός ο ασύδοτος ύποπτος σταματήθηκε προτού προλάβει να βλάψει οποιονδήποτε άλλον».

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