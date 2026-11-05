Φλόριντα: Βίντεο με τον ένοπλο που σκότωσε 1 άτομο και τραυμάτισε άλλους 4 σε εγκαταστάση της Citibank – «Στοχευμένη επίθεση»

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Ένα συγκλονιστικό βίντεο φέρνει στο φως τις δραματικές στιγμές λίγο προτού ένας ένοπλος άνδρας ανοίξει πυρ σε κτιριακό συγκρότημα της Citibank κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας ακόμη τέσσερα άτομα.

Ο δράστης, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, διέσχισε εκτάσεις πριν πέσει πάνω σε υπαίθριο χώρο εστίασης, όπου υπάλληλοι απολάμβαναν το μεσημεριανό τους γεύμα, μετατρέποντας μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα σε λουτρό αίματος.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση εκτιμάται ότι ήταν στοχευμένη και ο ένοπλος σκόπευε να αφαιρέσει τη ζωή όσων περισσότερων θυμάτων μπορούσε, σε μια εγκατάσταση όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν περισσότεροι από 3.200 εργαζόμενοι.

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο άνδρας φαίνεται να εξέρχεται από το τρακαρισμένο αυτοκίνητο γύρω στις 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, κρατώντας ένα τουφέκι τύπου AR-15. Φορούσε τζιν, μπότες και ένα ανοιχτό σακάκι χωρίς πουκάμισο από μέσα.

Αφού εισέβαλε στο συγκρότημα οδηγώντας πάνω από διαχωριστικές νησίδες και γκαζόν, το όχημά του κατέληξε σε υπαίθριο χώρο.



«Καθώς το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, ο ύποπτος βγήκε από το όχημα με ένα τουφέκι, πλησίασε τη γυναίκα, και εκείνη πυροβολήθηκε», δήλωσε ο Φρανκ Λοσάτ, αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο.

Ο δράστης κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς την καφετέρια του συγκροτήματος, όπου αναχαιτίστηκε και πυροβολήθηκε από ένοπλο φρουρό ασφαλείας της Citibank.

«Ο ύποπτος πυροβολήθηκε, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα, όπου και είναι νεκρός», ανέφερε ο Λοσάτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Θύματα

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, η οποία εργαζόταν σε εξωτερικό συνεργάτη-προμηθευτή της Citibank, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή επί τόπου.

Τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς τα τραύματά τους να απειλούν τη ζωή τους, και νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα για να ασφαλίσουν την περιοχή και να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονταν στο σημείο, αναφέρει η New York Post.

BREAKING: Police and SWAT teams have descended on a Citibank location near Tampa, Florida, following reports of a possible active shooter. More confirmation of Hanke’s Schoolboy Theory of History: IT’S JUST ONE DAMN THING AFTER ANOTHER. https://t.co/iKhITvrwTU — Steve Hanke (@steve_hanke) November 4, 2026



Δραματικά πλάνα από κάμερες σώματος που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γραφείο του Σερίφη δείχνουν αστυνομικούς να σπεύδουν στο εσωτερικό του συγκροτήματος προς την καφετέρια, όπου ο δράστης βρισκόταν αιμόφυρτος στο έδαφος, καθώς και στιγμές από την εκκένωση δεκάδων εργαζομένων.



«Αυτή ήταν μια τραγική κατάσταση όπου ένα θύμα δολοφονήθηκε από ένα άτομο που είχε την πρόθεση να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», τόνισε σε δήλωσή του ο Σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο, Τσαντ Κρόνιστερ.

«Χάρη στις γενναίες ενέργειες της ομάδας ασφαλείας επί τόπου και των περισσοτέρων από 365 αστυνομικών, αυτός ο ασύδοτος ύποπτος σταματήθηκε προτού προλάβει να βλάψει οποιονδήποτε άλλον».