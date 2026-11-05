Βραζιλία: Η στιγμή που 26χρονη πέφτει από παράθυρο 7ου ορόφου ξενοδοχείου – ΒΙΝΤΕΟ

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Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου μια 26χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν έπεσε από τον έβδομο όροφο ξενοδοχείου. Η γυναίκα στηρίχθηκε σε παράθυρο που αποκολλήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο ξενοδοχείο Hotel Rio Poty, στην πόλη Σάο Λουίς, στην πολιτεία Μαρανιάο. Θύμα ήταν η 26χρονη Ρενάτα Ρεμπέκα Νεγκράο Σαλντάνια, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και το οπτικό υλικό, ακούμπησε σε ένα παράθυρο του δωματίου, το οποίο ξαφνικά αποσπάστηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από μεγάλο ύψος.

Ο φίλος της, Λεονάρντο Αουγκούστο Πίντο Φράνσα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος σχεδόν αμέσως, καθώς οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Οι δύο νέοι βρίσκονταν στο Σάο Λουίς προκειμένου να συμμετάσχουν σε τουρνουά πόκερ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο η 26χρονη όσο και ο σύντροφός της βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του περιστατικού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το παράθυρο και προκλήθηκε η μοιραία πτώση προκάλεσαν ερωτήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.