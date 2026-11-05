Βραζιλία: Η στιγμή που 26χρονη πέφτει από παράθυρο 7ου ορόφου ξενοδοχείου – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου η 26χρονη Ρενάτα Ρεμπέκα Νεγκράο Σαλντάνια σκοτώθηκε πέφτοντας από τον έβδομο όροφο του ξενοδοχείου Hotel Rio Poty στο Σάο Λουίς, όταν ακούμπησε σε παράθυρο που αποκολλήθηκε. Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν οποιαδήποτε εμπλοκή του συντρόφου της, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως δυστύχημα. Παράλληλα, οι συνθήκες της μοιραίας πτώσης εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου μια 26χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν έπεσε από τον έβδομο όροφο ξενοδοχείου στηριζόμενη σε παράθυρο που αποκολλήθηκε.
  • Ο σύντροφος της 26χρονης οδηγήθηκε για κατάθεση αλλά αφέθηκε ελεύθερος, καθώς οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.
  • Το ζευγάρι βρισκόταν στο Σάο Λουίς για τουρνουά πόκερ υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ η μοιραία πτώση προκαλεί ερωτήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.

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Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου μια 26χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν έπεσε από τον έβδομο όροφο ξενοδοχείου. Η γυναίκα στηρίχθηκε σε παράθυρο που αποκολλήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο ξενοδοχείο Hotel Rio Poty, στην πόλη Σάο Λουίς, στην πολιτεία Μαρανιάο. Θύμα ήταν η 26χρονη Ρενάτα Ρεμπέκα Νεγκράο Σαλντάνια, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και το οπτικό υλικό, ακούμπησε σε ένα παράθυρο του δωματίου, το οποίο ξαφνικά αποσπάστηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από μεγάλο ύψος.

Ο φίλος της, Λεονάρντο Αουγκούστο Πίντο Φράνσα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος σχεδόν αμέσως, καθώς οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Οι δύο νέοι βρίσκονταν στο Σάο Λουίς προκειμένου να συμμετάσχουν σε τουρνουά πόκερ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο η 26χρονη όσο και ο σύντροφός της βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του περιστατικού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το παράθυρο και προκλήθηκε η μοιραία πτώση προκάλεσαν ερωτήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.

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