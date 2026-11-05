Κύκλωμα εκβιαστών με χειροβομβίδες: Βίντεο ντοκουμέντα του enikos.gr από την πολυδαίδαλη δράση του – Από τις φυλακές έδινε τις εντολές ο 49χρονος αρχηγός της σπείρας

Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και επιχειρησιακό συντονισμό ακόμη και μέσα από τις φυλακές εξάρθρωσε το ελληνικό FBI (ΔΑΟΕ). Τα μέλη της κατηγορούνται ότι πραγματοποιούσαν επιθέσεις με χειροβομβίδες και αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, εκβιάζοντας στη συνέχεια τους ιδιοκτήτες τους και απαιτώντας χρηματικά ποσά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 49χρονος που φέρεται να είχε τον αρχηγικό και καθοδηγητικό ρόλο, διατηρώντας, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τον έλεγχο της οργάνωσης παρά τον εγκλεισμό του.

Στα βίντεο ντοκουμέντα του enikos.gr, φαίνονται οι δράστες να “χτυπούν” σε συγκεκριμένα καταστήματα, βάσει των εντολών που είχαν λάβει.

Η επιχείρηση του ελληνικού FBI και οι 5 συλλήψεις

Η επιχείρηση όπως έγραψε το enikos.gr, πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 19, 17, 19, 18 και 20 ετών. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το πρόσωπο που φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο, τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μια εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση, σταθερή εσωτερική δομή, ιεραρχική διάρθρωση και συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων.

Ο 49χρονος αρχηγός έδινε τις εντολές μέσα από τη φυλακή

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να ήταν ένας 49χρονος κρατούμενος, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν έγκλειστος, εξακολουθούσε να διατηρεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, ο 49χρονος καθόριζε τους στόχους των επιθέσεων, αξιολογούσε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονταν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη και επέβλεπε την υλοποίηση των εγκληματικών ενεργειών.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν ακόμη δύο έγκλειστα μέλη, ηλικίας 27 και 23 ετών. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι επικοινωνίας μεταξύ του φερόμενου ως αρχηγού και των μελών που βρίσκονταν εκτός φυλακής. Αναλάμβαναν τη μεταφορά των εντολών, τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών και τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνοχής της ομάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη είχαν αναλάβει την εκτέλεση των ενεργειών στο πεδίο. Ειδικότερα, συγκέντρωναν πληροφορίες για τους επιλεγμένους στόχους, επιτηρούσαν κατοικίες και χώρους ενδιαφέροντος, αναγνώριζαν πρόσωπα και οχήματα, φωτογράφιζαν και χαρτογραφούσαν τις περιοχές, ενώ αναζητούσαν τα μέσα που απαιτούνταν για την πραγματοποίηση των επιθέσεων.

Παράλληλα, αναλάμβαναν την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών και τη διαφυγή από τους τόπους των επιθέσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση διασφάλιζε τη συνέχιση της δράσης της και τον συντονισμό των μελών της, ακόμη και όταν τα βασικά στελέχη της βρίσκονταν μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Οι επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς και χειροβομβίδες

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τρεις υποθέσεις επιθέσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά τέσσερα περιστατικά, καθώς και εκβιάσεις σε βάρος των ιδιοκτητών τους.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου 2026, όταν χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης και υλικές ζημιές.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφηκαν δύο ακόμη επιθέσεις, αυτή τη φορά με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι επιθέσεις συνδέονται με εκβιασμούς των ιδιοκτητών, από τους οποίους απαιτήθηκαν χρηματικά ποσά.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026. Τότε πραγματοποιήθηκε ρίψη χειροβομβίδας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο εκείνη την ώρα λειτουργούσε κανονικά και στο εσωτερικό του βρίσκονταν θαμώνες. Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη.

Η συγκεκριμένη ενέργεια διερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα έκρηξης, καθώς η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε χώρο όπου υπήρχαν άνθρωποι.

Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια και φυλακές

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες αλλά και σε κελιά κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα όπου βρίσκονται έγκλειστα μέλη της οργάνωσης.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

1.050 ευρώ.

Τρία αυτοσχέδια σουβλιά.

13 κινητά τηλέφωνα.

Δύο συσκευές εντοπισμού GPS.

Δύο μπλοκ σημειώσεων και 11 φύλλα με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Μία κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Ένα καταγραφικό μηχάνημα.

Μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Διάφορα είδη ρουχισμού και υποδημάτων που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του 49χρονου φερόμενου ως αρχηγού εντοπίστηκαν τρία αυτοσχέδια σουβλιά. Για το συγκεκριμένο εύρημα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σχημάτισε σε βάρος του ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επιπλέον, το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος σχημάτισε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη έγκλειστων μελών για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Έλεγχοι σε τέσσερα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας

Παράλληλα με την επιχείρηση εξάρθρωσης της οργάνωσης, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τη συνδρομή Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και των επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε., πραγματοποίησε ελέγχους σε τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 50 άτομα, από τα οποία 27 προσήχθησαν.

Οι διώξεις για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δίωξη αφορούν:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή.

Τελεσμένη έκρηξη και απόπειρα έκρηξης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία σε έκρηξη, κατά συναυτουργία.

Εμπρησμός, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα, κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία σε εμπρησμό, κατά συναυτουργία.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Εκβίαση, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με απειλές που συνδέονταν με επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, καθώς και με απειλή πρόκλησης βλάβης σε επιχείρηση, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία στην κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών, κατά συρροή.

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας, χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, η οποία τελέστηκε με εκρηκτικές ύλες και φωτιά, κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία στη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Βία κατά υπαλλήλων.

Οι κατηγορίες αποδίδονται στους εμπλεκομένους κατά περίπτωση, ανάλογα με τον ρόλο και τη συμμετοχή που τους αποδίδεται στις επιμέρους πράξεις. Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν το ερχόμενο Σάββατο (7/11).