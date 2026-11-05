Γιάννης Αϊβάζης: Στην Κρήτη για τα μάτια της

Ο Γιάννης Αϊβάζης ακολουθεί την καρδιά του που τον οδηγεί στα Χανιά και στην αγκαλιά της καλλονής Νατάσας Καμπουράκη, με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και έξι μήνες.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με μια βαλίτσα στο χέρι είναι τους τελευταίους μήνες ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος ταξιδεύει συχνά στην Κρήτη για χάρη μιας γυναίκας. Εδώ και έξι μήνες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό της Νατάσας Καμπουράκη, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η σχέση τους ολοένα και δυναμώνει, με τον ίδιο να δηλώνει στο περιβάλλον του: «Είμαι πάρα πολύ καλά, διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσω έτσι».

Το ζευγάρι κρατά απόσταση ασφαλείας από τα φώτα της δημοσιότητας. «Η σύντροφός του είναι ένα άτομο χαμηλών τόνων που δεν επιθυμεί την έκθεση και ενοχλείται κάθε φορά που ο φωτογραφικός φακός τους απαθανατίζει», αναφέρει στην «R» πρόσωπο από τον στενό κύκλο του ηθοποιού. Οι δυο τους απολαμβάνουν εξόδους για φαγητό, μόνοι ή με καλούς φίλους, ενώ αποφεύγουν προς το παρόν τα κοσμικά καλέσματα.

Η 32χρονη Νατάσα έχει τελειώσει τις σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και εργάζεται ως καθηγήτρια. Είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού και τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει τα Χανιά ως μόνιμο τόπο κατοικίας της.

Ο Γ. Αϊβάζης περνά πολύ χρόνο στην Κρήτη, προκειμένου να είναι μαζί, αλλά πλέον έχει και άλλους λόγους για να επιλέγει τα Χανιά ως ορμητήριό του. Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε πρόβες για την παράσταση «Η πεντάμορφη και το τέρας», το κλασικό παραμύθι της Ζαν-Μαρί Λεπρένς ντε Μπομόν, το οποίο έχει μετατραπεί σε θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Ρέινας Εσκενάζυ. Και ενώ το έργο θα παρουσιαστεί σε θεατρικές σκηνές της Αθήνας, η πρεμιέρα του, που έχει οριστεί για τις αρχές Νοεμβρίου, θα γίνει στα Χανιά. Ο Γιάννης θα υποδυθεί το τέρας, ενώ στον ρόλο της πεντάμορφης θα δούμε τη Βαρβάρα Λάρμου. Παράλληλα, ο ηθοποιός συνεχίζει και την αθλητική του δραστηριότητα στο χάντμπολ και αυτή τη χρονιά φορά τη φανέλα της ομάδας των Χανίων που αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία. Οπως όλα δείχνουν, με πυξίδα του την καρδιά του, ο Γ. Αϊβάζης επιλέγει να έχει την Κρήτη ως δεύτερη βάση ζωής.

Βαλίτσες, ωστόσο, ετοιμάζει και για το εξωτερικό για τις ανάγκες του κινηματογράφου. Μετά την ταινία «A gangster’s life», σε σκηνοθεσία Ζακ Φένιγκ, όπου κρατούσε πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα σε ηθοποιούς όπως ο Τόνι Κουκ, ο Τζόνι Γουέλτον, αλλά και η αδελφή της Ντούα Λίπα, Ιρίνα, σειρά έχει μία ακόμα ταινία διεθνών προδιαγραφών για τον Ελληνα ηθοποιό. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν από τα Βαλκάνια και θα συνεχιστούν στη Βρετανία, με τον Γ. Αϊβάζη να ταξιδεύει στη Βουδαπέστη στα τέλη Οκτωβρίου. Παράλληλα, ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, εξακολουθεί να υλοποιεί δράσεις με επίκεντρο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών.