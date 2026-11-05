MKO «Παιδική Χαρά»: Προφυλακιστέος ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης – «Ήμουν εξαρτημένος από το στοίχημα και είχα μεγαλομανία», υποστήριξε

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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με όχημα την οποία συγκέντρωνε χρήματα από δωρεές για να βοηθηθούν άρρωστα παιδιά και τελικά το μεγαλύτερο μέρος των ποσών κατέληγε στις τσέπες του ίδιου και άλλων κατηγορουμένων.

Ο 37χρονος πέρασε σήμερα το κατώφλι του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί και μετά το πέρας της απολογίας του, κρίθηκε προφυλακιστέος. Σημειώνεται ότι κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως «όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φιρινίδης είπε πως είναι «μετανιωμένος και συντετριμμένος» ενώ ζήτησε «ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά».

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (3/11) απολογήθηκε και η 35χρονη σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη η οποία επίσης κρίθηκε προφυλακιστέα.

Εντοπίστηκαν λογαριασμοί στελεχών σε τράπεζες Λιθουανίας και Δανίας

Τραπεζικούς λογαριασμούς στελεχών της «αμαρτωλής» ΜΚΟ και σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Δανίας, εντόπισε, σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναζητώντας ίχνη για την μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών pay pall, εντόπισε χρήματα και στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ.

Ήδη, η Αρχή έχει δεσμεύσει ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, μπορούν να τα διεκδικήσουν οι δωρητές στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά που έχουν στα χέρια τους, δηλαδή τα χαρτιά ή τα mail που γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν χρήματα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Τα 3,9 εκατομμύρια και το ερώτημα για την τύχη των δωρεών

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης είναι αυτό που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα από τουλάχιστον 92 ερανικές δράσεις συγκεντρώθηκαν περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, στις οικογένειες των παιδιών φέρεται να έφτασε μόλις το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

Η διαφορά, περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας των Αρχών, οι οποίες αναζητούν πού κατέληξαν τα χρήματα και ποιοι είχαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη διαχείρισή τους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται αναλήψεις, τραπεζικές κινήσεις, συναλλαγές και πιθανές μεταφορές χρημάτων, ενώ οι Αρχές αναζητούν στοιχεία και από στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μέρος των δωρεών κατευθύνθηκε στον τζόγο.