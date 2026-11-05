Περιφέρεια Αττικής: 710 έλεγχοι σε σχολικά κυλικεία και επιχειρήσεις τροφίμων – 72 παραβάσεις και πρόστιμα 122.500 ευρώ

Με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους στα σχολικά κυλικεία και στις επιχειρήσεις τροφίμων που λειτουργούν κοντά σε σχολικές μονάδες, η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των μαθητών.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια πραγματοποίησαν συνολικά 710 ελέγχους σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής. Ειδικότερα, 471 έλεγχοι αφορούσαν σχολικά κυλικεία, ενώ 239 πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται πλησίον σχολικών συγκροτημάτων.

Από τους ελέγχους προέκυψαν 72 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 122.500 ευρώ. Παράλληλα, δύο ακόμη περιπτώσεις βρίσκονται στο στάδιο εξέτασης από τις αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Η γεωγραφική κατανομή των ελέγχων

Η ελεγκτική δραστηριότητα κάλυψε το σύνολο της Αττικής, από το κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια και νότια προάστια έως τη Δυτική και Ανατολική Αττική, τον Πειραιά και τα νησιά.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκαν:

161 έλεγχοι στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

104 έλεγχοι στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

133 έλεγχοι στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

80 έλεγχοι στον Δυτικό Τομέα Αθηνών.

98 έλεγχοι στην Ανατολική Αττική.

12 έλεγχοι στη Δυτική Αττική.

122 έλεγχοι στον Πειραιά και τα Νησιά.

Επιπλέον, τα ελεγκτικά κλιμάκια πραγματοποίησαν επιτόπιες επισκέψεις σε 298 σχολικές μονάδες, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε κυλικείο, διευρύνοντας έτσι την καταγραφή της κατάστασης γύρω από τις σχολικές εγκαταστάσεις.

Συνεχίζεται η εποπτεία σε σχολεία και επιχειρήσεις τροφίμων

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν τους προβλεπόμενους ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός και γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ώστε τα τρόφιμα που διατίθενται στους μαθητές να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Περιφέρειας για τη συστηματική εποπτεία της αγοράς τροφίμων, με αυξημένη βαρύτητα στους χώρους που εξυπηρετούν καθημερινά παιδιά και εφήβους.

Τι δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Όταν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων, συμβιβασμών ή ανοχής. Κάθε γονιός που στέλνει το παιδί του στο σχολείο πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Να γνωρίζει ότι τα τρόφιμα που αγοράζει το παιδί του από το σχολικό κυλικείο ή από ένα κατάστημα δίπλα στο σχολείο υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους και ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν τη δουλειά τους με συνέπεια και αυστηρότητα.

Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουμε καθημερινά στην πράξη.

Με ρητή εντολή μου, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική. Μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα πραγματοποιήσαμε 710 ελέγχους, εντοπίσαμε 72 παραβάσεις και επιβάλαμε πρόστιμα ύψους 122.500 ευρώ.

Θέλω, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών μας, που με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και, πάνω απ’ όλα, της ασφάλειας των παιδιών μας

Τα στοιχεία των πρόσφατων ελέγχων στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την υγεία των παιδιών ως δευτερεύουσα υποχρέωση. Όποιος δραστηριοποιείται στον χώρο της σχολικής διατροφής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία. Και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Θέλω, ωστόσο, να είμαι σαφής και σε κάτι ακόμη. Σκοπός μας δεν είναι να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στην επιβολή προστίμων. Είναι πρωτίστως να προλαμβάνουμε κινδύνους, να διασφαλίζουμε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το δόγμα μας είναι και παραμένει ένα: μηδενική ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, η ευθύνη αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Οι έλεγχοι δεν σταματούν με την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης περιόδου. Συνεχίζονται με συνέπεια, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή της Αττικής. Γιατί η προστασία των παιδιών μας είναι καθημερινή υποχρέωση, την οποία οφείλουμε να υπηρετούμε με πράξεις και όχι με λόγια».