Ηράκλειο: Εξιχνιάσθηκαν περισσότερες από 40 διαρρήξεις με πρωταγωνιστή 16χρονο – Αναζητείται ο 19χρονος συνεργός του

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Περισσότερες από 40 περιπτώσεις διαρρήξεων σε αυτοκίνητα και σχολικούς χώρους στο Ηράκλειο αποδίδονται σε δύο νεαρούς, έναν 16χρονο και έναν 19χρονο, η δράση των οποίων βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου υπηκόου Βουλγαρίας, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία ενός 19χρονου αλβανικής καταγωγής, ο οποίος διαθέτει ελληνική ταυτότητα και αναζητείται

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο νεαροί φέρονται να εμπλέκονται σε περισσότερα από 40 περιστατικά, με τη δράση τους να περιλαμβάνει διαρρήξεις σταθμευμένων αυτοκινήτων και κυλικείων σχολικών μονάδων.

Αποκαλύφθηκαν από τις κάμερες ασφαλείας

Η έρευνα των αστυνομικών βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου είχαν σημειωθεί οι διαρρήξεις. Η εξέταση των καταγραφών επέτρεψε στις Αρχές να συγκεντρώσουν στοιχεία και να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δύο φερόμενων ως δραστών.

Αρχικά, οι διαρρήξεις αντιμετωπίζονταν ως μεμονωμένα περιστατικά. Ωστόσο, καθώς οι καταγγελίες πλήθαιναν, άρχισε να διαμορφώνεται η εικόνα μιας επαναλαμβανόμενης δραστηριότητας, με οχήματα να γίνονται διαδοχικά στόχος.

Η έκταση των ζημιών και η συχνότητα των επιθέσεων προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους του Ηρακλείου, καθώς οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων καλούνταν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την απώλεια αντικειμένων, αλλά και το κόστος αποκατάστασης των φθορών που προκαλούσαν οι διαρρήκτες.

Ζημιές και σε νηπιαγωγείο δυτικά του Ηρακλείου

Την ίδια ώρα, ακόμη ένα περιστατικό φθορών σε σχολικό χώρο καταγράφηκε σήμερα, αυτή τη φορά σε νηπιαγωγείο σε περιοχή δυτικά της πόλης του Ηρακλείου.

Στο σχολείο διαπιστώθηκαν σπασμένα τζάμια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη συγκεκριμένη ενέργεια με τις διαρρήξεις για τις οποίες ερευνώνται ο 16χρονος και ο 19χρονος.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων, ενώ ο 19χρονος που έχει ταυτοποιηθεί εξακολουθεί να αναζητείται.