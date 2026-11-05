Σωτήρης Τσαφούλιας: «Με κατηγορείτε για κάτι τόσο χυδαίο που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει στη ζωή μου» – Η τηλεφωνική παρέμβαση του σκηνοθέτη στο «Πρωινό»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βγήκε με τηλεφωνική σύνδεση το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου στο «Πρωινό», λόγω του τρόπου με τον οποίο σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας και τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής, τις δηλώσεις του σκηνοθέτη και σεναριογράφου για την Σαμπρίνα και την Αγγελική Ηλιάδη.

Αφού προβλήθηκε στην εκπομπή το απόσπασμα με τις δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια για τις δύο τραγουδίστριες, ο Γιώργος Λιάγκας είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Εγώ έχω άποψη για το τι έγινε, τώρα που το είδα ολόκληρο. Εγώ θεωρώ ότι ξεκίνησε να πει ότι “θα κρίνουν εμένα για αμορφωσιά τώρα η Σαμπρίνα και η Αγγελική Ηλιάδη;”. Και μόλις κατάλαβε ο ίδιος ότι αυτό το πράγμα αν ακουστεί, θα φάει το κράξιμο του αιώνα, είπε ότι είναι πρωτοπόρες.

Γιατί εδώ, μέσα σε μία φράση, είπε δύο πράγματα που αντικρούονται το ένα με το άλλο. Από τη μία λες κάποιον αμόρφωτο και από την άλλη λες ότι “ναι, αλλά ήταν πρωτοπόρες, σπάσανε αυγά, με την εμφάνισή τους, με τη μουσική τους, με τη τέχνη τους…”

Δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι ο Τσαφούλιας είναι θιασώτης της τέχνης, ούτε της Ηλιάδη ούτε της Σαμπρίνας. Έχω την αίσθηση, απ’ ότι έχω δει αισθητικά, δεν νομίζω να ταιριάζουν».

«Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό»

Λίγη ώρα αργότερα και αφού ο Σωτήρης Τσαφούλιας άκουσε τα όσα είπε ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του, βγήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του: «Ήμουν σε μία πρόβα, με ενημέρωσαν για το τι έχει συμβεί και μπήκα και είδα τα τελευταία λεπτά.

Ειδικά να πω, ότι δεν το περίμενα καθόλου από εσάς αυτό το πράγμα, και λέω από όλους μαζί και από εσάς κύριε Λιάγκα. Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό. Στη συνέντευξη που είδατε, υπάρχει φράση δική μου να κατηγορώ τις δύο κυρίες για αμορφωσιά ή να θέτω επίπεδο για το ποιος δικαιούται να μιλάει ή όχι; Πράγμα που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.

Κύριε Λιάγκα μίλησα για μορφωτικό επίπεδο; Δεν το ακούσατε, με συγχωρείτε πολύ, βάλτε τη δήλωση ολόκληρη, γιατί είναι και μονταρισμένη. Η δήλωση λοιπόν είναι ότι μου είναι αδιανόητο, να με κατηγορούν για αμορφωσιά και ημιμάθεια, δύο γυναίκες που υπήρξαν ανοιχτά μυαλά και πρωτοπόρες στην εποχή τους, αντί να με κατηγορεί για τις αμβλώσεις ή για τα περί θρησκευτικά, η Ελένη Λουκά. Αυτή ήταν η δήλωση. Δεν δέχομαι ότι εσείς βγαίνετε αυτή τη στιγμή και με κατηγορείτε για κάτι τόσο χυδαίο που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει στη ζωή μου, χωρίς να έχετε δει εσείς ο ίδιος τη δήλωσή μου ολόκληρη».