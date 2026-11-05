e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως αύριο, 6 Νοεμβρίου χιλιάδες πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- έως αύριο, 6 Νοεμβρίου 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- σήμερα, 5 Νοεμβρίου 15.100.000 ευρώ για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) σε 31.000 δικαιούχους.
Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:
- 21.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 35.000 δικαιούχους.
- 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης