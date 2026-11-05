e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Χιλιάδες πολίτες πληρώνονται έως αύριο, 6 Νοεμβρίου, από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει ποσά για εφάπαξ και παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και έξοδα κηδείας. Παράλληλα, από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας και ποσά στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

πληρωμές
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως αύριο, 6 Νοεμβρίου χιλιάδες πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ και 15.100.000 ευρώ για παροχές σε 31.000 δικαιούχους.
  • Από τη ΔΥΠΑ πληρώνονται 41.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως αύριο, 6 Νοεμβρίου χιλιάδες πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • έως αύριο, 6 Νοεμβρίου 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • σήμερα, 5 Νοεμβρίου 15.100.000 ευρώ για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) σε 31.000 δικαιούχους.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 21.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 35.000 δικαιούχους.
  • 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ