e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Χιλιάδες πολίτες πληρώνονται έως αύριο, 6 Νοεμβρίου, από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει ποσά για εφάπαξ και παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και έξοδα κηδείας. Παράλληλα, από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας και ποσά στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.