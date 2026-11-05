«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο 16 εργοδοτικοί φάκελοι μετά την εισαγγελική έφοδο στον ΕΦΚΑ Ρόδου

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Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση «Χωριάτικο», που αφορά το κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω της γνωστής αλυσίδας φούρνων, βρίσκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος προφυλακίστηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς εξετάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι οικονομικές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε εισαγγελική έφοδος στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο, παρουσία δύο αστυνομικών της Ασφάλειας, με στόχο τη συλλογή στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν αρχεία που αφορούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί 16 εργοδοτικοί φάκελοι από το τμήμα Αρχείου του ΕΦΚΑ Ρόδου.

Στο μικροσκόπιο 16 εργοδοτικοί φάκελοι του ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, ο εισαγγελικός λειτουργός ελέγχει τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους συγκεκριμένους φακέλους, τα ονόματα των ιδιοκτητών τους, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν είχε δημιουργηθεί συγκεκριμένος μηχανισμός ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, μέσω του οποίου αποκρύπτονταν ή δεν δηλώνονταν εργοδοτικές εισφορές.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε σημαντική οικονομική ζημία τόσο στα ταμεία του Δημοσίου όσο και στον ΕΦΚΑ, μέσα από πρακτικές απόκρυψης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η εισαγγελική έρευνα πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία παρέμεινε ανοιχτή για το κοινό, χωρίς να ανασταλεί η λειτουργία κάποιου τμήματός της. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στους συγκεκριμένους εργοδοτικούς φακέλους και στο υλικό που κατασχέθηκε.

Η υπόθεση με τις 28 παραλίες-φιλέτα στη Ρόδο

Η έρευνα στον ΕΦΚΑ αποτελεί μέρος της ευρύτερης διερεύνησης της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα μέλη του φερόμενου κυκλώματος είχαν αναπτύξει δραστηριότητα σε 28 παραλίες-φιλέτα του νησιού, ενώ στη δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον δέκα επιχειρηματίες της Ρόδου.

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις οικονομικές συναλλαγές και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος.