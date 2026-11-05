Λατινοπούλου για Ρομά: Αν χρειαστεί στους καταυλισμούς θα πλησιάσει και ο στρατός – ΒΙΝΤΕΟ

Την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής του νόμου και της τάξης, με ενίσχυση της αστυνόμευσης, αυστηρότερες ποινές και παρεμβάσεις σε περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης (5/11).

Συγκεκριμένα η κα Λατινοπούλου μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε εκτενώς στην εγκληματικότητα, στα περιστατικά βίας, στην κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στην ασφάλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.

«Η εγκληματικότητα αυξάνεται διότι υπάρχει ανοχή»

Αναφερόμενη στα περιστατικά βίας και στην εγκληματικότητα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι η έλλειψη ουσιαστικής εφαρμογής του νόμου ενθαρρύνει την παραβατική συμπεριφορά, ζητώντας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ανεξαρτήτως ηλικίας ή καταγωγής.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Θα το λέω, το λέω και θα το λέω πάντα. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο. Όλοι πρέπει να πληρώνουν τις συνέπειες του νόμου. Δε με νοιάζει ποιος είναι, από πού είναι. Σε κάθε ευνομούμενο κράτος, σε κάθε ευνομούμενη χώρα η οποία τηρούνται ο νόμος και η τάξη. Όταν τηρείται ο νόμος και η τάξη, είτε είσαι σε μικρή ηλικία είτε είσαι μεγαλύτερος, είτε είσαι ακόμα μεγαλύτερος, ό,τι έγκλημα και αν διαπράξεις, είτε είναι σωματική βία, είτε είναι απειλή, είτε είναι οτιδήποτε, πρέπει να πληρώνεις τις συνέπειες του νόμου. Στην Ελλάδα η εικόνα που δίνει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια είναι “μπάτε σκύλοι αλέστε”.

Άρα τη βία την καταδικάζουμε από όπου και αν προέρχεται. Κάθε περιστατικό βίας προφανώς και το καταδικάζω και θα το καταδικάζω πάντα. Όταν όμως έχεις μια χώρα στην οποία δεν τηρείται ο νόμος και η τάξη με ευθύνη Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια και αυτό φαίνεται σε κάθε, σε κάθε τι το οποίο συμβαίνει. Αυτό δίνει θάρρος στον κάθε παραβατικό. Παντού μπορούν να μπουν κάμερες και τουρνικέ. Παντού μπορούν να μπουν όταν πλέον η κοινωνία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο σήψης. Και το σημαντικότερο: Φυλακές. Από το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα κάνει νέες φυλακές. Και ακόμα έχουμε 2026. Δεν έχουν γίνει ούτε φυλακές τύπου Γ ούτε τίποτα από τις υποσχέσεις τους. Διότι και συνεχίζουν να μας λένε το παραμυθάκι. «Εντάξει, δε χωράμε. Τι να κάνουμε;».

Η Ελλάδα που ονειρεύομαι είναι να ζει με ασφάλεια ο κάθε ένας, ο κάθε φορολογούμενος πολίτης, να μπορεί να κυκλοφορήσει το κάθε κορίτσι και η κάθε γυναίκα χωρίς να φοβάται αν φόρεσε ένα σκουλαρίκι ή ένα κολιέ ή ένα βραχιόλι στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή γυρνώντας στο σπίτι της άμα θα την κλέψουν, άμα θα τη ληστέψουν ή άμα θα τη βιάσουν. Και όσο περισσότερο αυξάνεται η εγκληματικότητα, αυξάνεται διότι υπάρχει ανοχή. Στις χώρες στις οποίες δεν υπάρχει ανοχή, δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο, τέτοια αύξηση εγκληματικότητας».

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε ως παραδείγματα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, υποστηρίζοντας ότι η καθημερινότητα των πολιτών εκεί χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Παίρνω τα καλά από τις άλλες χώρες και τα εφαρμόζω στη χώρα μου εκεί που χρειάζεται. Όταν λοιπόν έχουμε χώρες και στην Ευρώπη, Ουγγαρία, Πολωνία, στις οποίες αν πάτε τώρα να κάνετε ένα ταξίδι και να δείτε πως είναι στο κέντρο, πως είναι, πως ζουν οι άνθρωποι, που βγαίνουν με τα παιδιά τους. Δε θα δείτε ούτε μπούργκες, ούτε μαντήλες, ούτε λαθρομετανάστες, ούτε να κυνηγούν τις κοπέλες στο μετρό, ούτε να κυνηγούν τις κοπέλες στους δρόμους και στις γειτονιές. Παίζουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους στις γειτονιές και στα πάρκα. Πηγαίνουν στις παιδικές χαρές και είναι μια χαρά και ζουν κανονικότητα και αξιοπρέπεια. Ποια πάρκα πηγαίνουμε εδώ; Μπορεί να πάει μια οικογένεια το παιδί της στο πάρκο σε κάποιο πάρκο στον Άγιο Παντελεήμονα; Μπορεί να πάει κάποια οικογένεια το παιδί τους στην Ομόνοια; Όσοι μένουν στο κέντρο της Αθήνας κοιμούνται και ξυπνούν με τον φόβο αν το παιδί τους θα γυρίσει σώο και αβλαβές. Ο κόσμος φοβάται να κυκλοφορήσει, ο ίδιος αλλά και τα παιδιά του».

Οι θέσεις της για τους Ρομά και τους παράνομους καταυλισμούς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κοινότητες Ρομά, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, των παράνομων καταυλισμών και της μη σύννομης χρήσης δημόσιων υποδομών.

Η ίδια τάχθηκε υπέρ της διακοπής των επιδομάτων σε όσους καταδικάζονται, της απομάκρυνσης παράνομων καταυλισμών και της ενίσχυσης της αστυνομικής παρουσίας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδικότερα, δήλωσε:

«Έχω πει είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα. Σίγουρα πρέπει να τελειώνουμε με την επιδοματική πολιτική στους γύφτους. Δεν μπορεί να συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα. Τα μέτρα είναι να τελειώσουμε με τα επιδόματα, τα οποία ουσιαστικά δεν πρέπει να λαμβάνει όποιος καταδικάζεται, με τους παράνομους καταυλισμούς τέλος, με τα ανήλικα τα οποία είναι απροστάτευτα μέσα στους καταυλισμούς. Πρέπει επιτέλους να μπορούν να πάνε στο σχολείο, να μεγαλώσουν με ίσες ευκαιρίες και κανονική ζωή. Και επιτέλους να τιμωρούνται, να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι παραβατούν που είναι σε μεγάλο βαθμό.

Δεν μπορείς να συνεχίζεις να τους ανέχεσαι και δεν μπορείς να συνεχίζεις να μιλάς για ενσωμάτωση. Άμα όμως έχει σπίτι χτισμένο, στο οποίο πληρώνει το νερό του, πληρώνει το ρεύμα του, πληρώνει τις υποχρεώσεις του και φορολογείται και ζει κανονικά όπως κάθε ένας από εμάς. Με αυτούς δεν ασχολούμαστε. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτοί όμως οι οποίοι κλέβουν ρεύμα από τις κολόνες της ΔΕΗ, κλέβουν νερό, μεγαλώνουν σε καταυλισμούς τα παιδιά τους και οι ίδιοι και μέσα εκεί είναι άβατα στα οποία δεν μπορεί να πλησιάσει η αστυνομία. Φυσικά και θα πλησιάσει η αστυνομία. Και αν χρειαστεί θα πλησιάσει και ο στρατός.

Δεν είναι λοιπόν αυτό άλλοθι ούτε δικαιολογία το ότι επειδή αυτοί έχουν μέσα μπορεί να έχουν όπλα. Τι είμαστε εδώ πέρα; Κοινωνία δύο κατηγοριών;. Αυτά τα οποία θα βρεθούν μέσα στους καταυλισμούς σίγουρα θα οδηγήσουν πολλούς στη φυλακή. Εκτός αυτού, η καταπάτηση ξένης ιδιοκτησίας πρέπει να είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο θα τελειώνει την κατάσταση με τους καταυλισμούς, οι οποίοι είναι παράνομοι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα ο καθένας να πηγαίνει και να στήνει το τσιφλίκι του όπου θέλει. Μόνιμα λοιπόν κλιμάκια μέχρι να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση και μέχρι να λυθεί αυτή η λαίλαπα η οποία συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με ανοχή μιας κυβέρνησης η οποία έλεγε ότι θέλει το νόμο και την τάξη, μιας κυβέρνησης η οποία έλεγε ότι θα λύσει το πρόβλημα. Μόνιμα κλιμάκια μέχρι να ξεριζωθεί όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τους παράνομους καταυλισμούς και γενικότερα με την εγκληματική δράση πολλών εξ αυτών».

Πανεπιστήμια: Κάμερες, τουρνικέ και κάρτες εισόδου

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε και η επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη, με την κ. Λατινοπούλου να ζητά αυστηρότερα μέτρα φύλαξης και ελέγχου της πρόσβασης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Με αφορμή την επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων και τον τραυματισμό φοιτητών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδυναμία αντιμετώπισης της βίας στα πανεπιστήμια.

Όπως είπε:

«Οχτώ χρόνια Νέα Δημοκρατία, οχτώ χρόνια μπάχαλα στα πανεπιστήμια. Οχτώ χρόνια. Τρεις φοιτητές νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γιατί πενήντα κουκουλοφόροι μπήκαν στην Πανεπιστημιούπολη με λοστούς, με τσεκούρια, με μολότοφ. Και τρεις φοιτητές βρίσκονται στο νοσοκομείο και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου περαστικά σε αυτούς τους φοιτητές. Και από την άλλη είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Τι θα γινόταν αν ένας από αυτούς τους φοιτητές κατέληγε νεκρός; Τι θα γινόταν;

Υπάρχει λύση. Δεν θέλουν να την κάνουν. Η λύση είναι αυτή που φωνάζουμε χρόνια. Το λέω από τότε που ήμουν φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τουρνικέ στα πανεπιστήμια κάρτες εισόδου, κάμερες στα πανεπιστήμια, περιφρούρηση των πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων. Δεν τα κάνουν. Να μπει η αστυνομία και να κάνει συλλήψεις. Μηδέν συλλήψεις έγιναν με πενήντα κουκουλοφόρους. Με πενήντα κουκουλοφόρους, μηδέν συλλήψεις. Το αντιλαμβάνεστε; Και τρεις φοιτητές στο νοσοκομείο. Δηλαδή όταν λες ότι έρχεσαι και ψηφίζεις πανεπιστημιακή αστυνομία και στο τέλος το παίρνεις πίσω, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Τι το ψηφίζεις; Μην το ψήφιζες καν εξαρχής».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσοι προκαλούν καταστροφές και επεισόδια θα πρέπει να χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα, ενώ ζήτησε να αναλαμβάνουν το κόστος των ζημιών οι υπαίτιοι ή οι γονείς τους.

«Θέλει αυτά τα μέτρα το πανεπιστήμιο, τα οποία σας είπα. Κάμερες, τουρνικέ, κάρτες εισόδου. Έλεγχος λοιπόν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και να χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα αυτοί οι οποίοι προκαλούν όλα αυτά τα μπάχαλα και να πληρώνουν και οι γονείς τους τις ζημιές ή οι ίδιοι οι γονείς τους, τις ζημιές τις οποίες προκαλούνε. Δεν είναι το τσαρδάκι του καθενός το πανεπιστήμιο».

Η αναφορά στα 800.000 ευρώ για την ασφάλεια

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έθεσε, επίσης, ερωτήματα για το κόστος των υπηρεσιών φύλαξης στην Πανεπιστημιούπολη, επικαλούμενη σύμβαση ύψους 800.000 ευρώ για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Εφαρμόζονται όταν έχεις κάμερες, όταν έχεις security. Γιατί τα πανεπιστήμια έχουν προσλάβει και security με τα λεφτά μας. Τα δικά μας τα λεφτά των φορολογουμένων. Και έρχομαι να σας πω και τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή στην Πανεπιστημιούπολη μέσω του ΕΚΠΑ υπάρχουν security. Security τα οποία ξέρετε πόσο μας κοστίζουν; Για τρεις μήνες σύμβαση είναι 800 χιλιάδες ευρώ. Ερωτώ τον κύριο Μητσοτάκη. Πού είναι η security, οι οποίοι πληρώνονται από τους φορολογούμενους 800 χιλιάδες ευρώ με σύμβαση; Τι κάνουν; Τι απέτρεψαν; Δεν είπα ότι κάνουν συλλήψεις. Μπορούν όμως να παρέμβουν και να προστατεύσουν τους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται μέσα. Η δουλειά των security λοιπόν, που πληρώνονται ξαναλέω με 800 χιλιάδες ευρώ για τρεις μήνες. Λοιπόν, ας μας το πει ας μας βγει ο κύριος Μητσοτάκης, η αρμόδια υπουργός η κ. Ζαχαράκη πόσοι security είναι. Να βγουν, να μας πουν πόσα κοστίζουν και πόσοι security είναι. Πού ήταν η security την ώρα που μπήκανε και εισέβαλαν οι πενήντα μπαχαλάκηδες με κράνη, με κουκούλες, με λοστούς και μολότοφ και με συρματόσχοινα».

Μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα και ταχείες απελάσεις

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο μεταναστευτικό, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να παρουσιάζει τις προτάσεις της για την αστυνόμευση περιοχών που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα παραβατικότητας.

Η ίδια τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων, των συστηματικών περιπολιών και της δημιουργίας κλειστών κέντρων κράτησης, ενώ επανέλαβε τη θέση της για κλειστά κέντρα εκτός Ευρώπης.

Όπως ανέφερε:

«Με Φωνή Λογικής, στην Ελλάδα σίγουρα δε θα βλέπουμε το να είναι οι αστυνομικοί σάκος του μποξ. Η αστυνομία πρέπει να έχει λυμένα χέρια. Θα δούμε πεζοπόρα τμήματα της αστυνομίας με λυκόσκυλα ή μαλινουά να καθαρίζουν τις γειτονιές και να κάνουν περιπολίες τακτικά για να ελέγχονται και να συλλαμβάνονται όσοι κακώς έχουν λάβει άσυλο. Λοιπόν, σε γειτονιές οι οποίες έχουν μεγάλο ζήτημα εγκληματικότητας γιατί έχουν γίνει γκέτο και δεν μιλάει κανείς ελληνικά, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Παντελεήμονα, σε γειτονιές της Ομόνοιας και όχι μόνο και στη Θεσσαλονίκη, πρέπει σε αυτές οι γειτονιές να μένουν Έλληνες, να μένουν ελληνικές οι γειτονιές. Δεν είναι δυνατόν. Θα λύσω τα χέρια λοιπόν των αστυνομικών. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, να μπορούν να κάνουν τα δέοντα, να μπορούν να κάνουν αυτό που προβλέπεται από το νόμο και να μπορέσουν να κάνουν συλλήψεις. Και όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες να μεταφερθούν σε κλειστά κέντρα. Το πρόβλημα λύνεται και με μαλινουά. Λύνεται και με το να έχει λυμένα χέρια η αστυνομία. Λύνεται με το να επιβάλεις το νόμο και την τάξη. Λύνεται με το να πάνε εκεί που πρέπει και εκεί που πρέπει να πάνε είναι κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά μέχρι την απέλασή τους και ταχύτατες διαδικασίες απέλασης. Είναι δική μας θέση το ότι έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν κλειστά κέντρα εκτός Ευρώπης».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος των μεταναστών που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές δεν διαθέτει νόμιμα έγγραφα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του ζητήματος.

«Καταρχάς οι περισσότεροι από αυτούς που μένουν σε περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, δεν έχουνε χαρτιά. Δεν ξέρουμε πώς κατέληξαν εκεί, με ποια χρήματα, πώς μένουν. Και όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν γίνει γκέτο οι γειτονιές, εγώ προσωπικά δεν το ανέχομαι και δεν το επιθυμώ. Και κανένας νοήμων Έλληνας δεν το επιθυμεί αυτό. Αυτοί οι οποίοι έχουν εισβάλει στη χώρα μας όλα τα τελευταία χρόνια είναι 99% άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία. Κάτι μαντραχαλάδες είναι μεταξύ 17-35 ετών. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτοί οι συγκεκριμένοι μένουν και κάνουν όλες αυτές τις πορείες που βλέπουμε στις οθόνες μας»,

Η κ. Λατινοπούλου συνέχισε την κριτική της προς την κυβέρνηση, συνδέοντας το μεταναστευτικό με την ασφάλεια και την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

«Φυσικά και πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο επιτέλους να λύσει τα χέρια των Ελλήνων και να σώσει το οικονομικό μας και το θέμα της ασφάλειας. Έχουμε μια κυβέρνηση οχτώ χρόνια η οποία στο λαθρομεταναστευτικό δεν έχει κάνει κάτι, στην ασφάλεια δεν έχει κάνει κάτι. Ο λαθρομετανάστης μπορεί να εγκληματεί, να βιάζει κτλ., τους γύφτους στο μετρό και στα λεωφορεία και στα μέσα μεταφοράς. Ο γύφτος μπορεί να κάνει ότι θέλει, να κλέβει, να κλέβει το χαλκό, να κάνει εμπόριο ναρκωτικών, να παντρεύει τα ανήλικα του. Ο μπαχαλάκης να μπαίνει όπως μπήκαν στην Πανεπιστημιούπολη 50 με μολότοφ, με τσεκούρι, με λοστούς μέσα. Γενικά η ανοχή στην ανομία η οποία υπάρχει στο λαθρομετανάστες, στους γύφτους, στους εγκληματίες και στον κάθε μπαχαλάκη αναρχικό ή δεν ξέρω γω ποιος είναι, ο οποίος εισβάλλει μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Σε έχετε δει σε κάποια άλλη χώρα να μπαίνουν πενήντα με κουκούλες και να καταλήγουν τρεις φοιτητές στο νοσοκομείο;»

Η ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Αναφερόμενη στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και στην εκλογική υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ, η ευρωβουλευτής εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα συνδέεται με την ασυνέπεια μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων και των πολιτικών επιλογών του Αμερικανού προέδρου.

Όπως σημείωσε, οι οικονομικές επιπτώσεις από τα πολεμικά μέτωπα και η αύξηση του κόστους ζωής επηρέασαν τη στάση των ψηφοφόρων.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Το είχα πει και το περιμέναμε σχεδόν όλοι ότι θα υπήρχε μια υποχώρηση προφανώς στον Τραμπ, διότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή πληρώνει την ασυνέπειά του. Διότι είχε εκλεγεί με το σύνθημα θα τελειώσω τον πόλεμο σε 24 ώρες και αντ’ αυτού άνοιξε νέα μέτωπα, τα οποία στο τέλος της ημέρας τα πληρώνει ο φορολογούμενος, ο οποίος καλείται να πληρώσει το δυσβάσταχτο κόστος της ενέργειας, της βενζίνης, του πετρελαίου και γενικότερα της αυξήσεως των τιμών, οι οποίες προκύπτουν από τα νέα μέτωπα τα οποία άνοιξαν. Ο συντηρητικός ψηφοφόρος αυτό το οποίο θέλει να βλέπει πάντα είναι συνέπεια λόγου και έργου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Και ο Τραμπ λοιπόν αυτό το κομμάτι το «πλήρωσε». Μπορεί να τα πάει στη λαθρομετανάστευση και στη διαχείριση της woke ατζέντας. Αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές είναι ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν μπορείς να ξεπερνάς.

Για παράδειγμα, μία από τις κόκκινες γραμμές που έθεσε και ο Τραμπ και ορθώς έπραξε, ήταν το γεγονός ότι δεν μπορείς να μπαίνεις σε γυναικεία αποδυτήρια ή σε γυναικείες τουαλέτες όπου μπαίνουν μικρά και ανήλικα κορίτσια και να είσαι άντρας. Ή να συμμετέχεις σε γυναικεία αθλήματα ή να διδάσκεται στα σχολεία ή γενικά όλη αυτή η παράνοια να επιβάλλεται στις μικρές ηλικίες και ειδικά τα παιδιά. Ο Τραμπ έχει άλλα δύο χρόνια. Αυτό εμένα που με προβληματίζει είναι η άνοδος για ακόμη μια φορά να βλέπουμε να νικάει ο Μοχάμεντ στο Μίσιγκαν και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, όπως και στην Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, όταν ειδικά η Αμερική έχει υποστεί το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα, να κλαίγονται μουσουλμάνοι. Όλοι οι τρομοκράτες είναι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, δεν ξέρω κανέναν τρομοκράτη χριστιανό ορθόδοξο, κανέναν τρομοκράτη καθολικό.

Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έρχονται από χώρες στις οποίες ουσιαστικά πετάνε τα ΛΟΑΤΚΙ από τις ταράτσες, βιάζουν, εγκληματούν, δολοφονούν, συμμετέχουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις και έρχονται στη Δύση θέλοντας να επιβάλουν ουσιαστικά τη σαρία. Να τους βλέπουμε σε εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, να χτυπιούνται μέσα στη μέση του δρόμου, γιατί αυτό έχουν τα έθιμά τους και αυτό είναι ο πολιτισμός, τον οποίο δεν έχουν. Ο Τραμπ πλήρωσε την ασυνέπεια λόγων και έργων και τα λεφτά της τσέπης των πολιτών, τα οποία είδαν να εξανεμίζονται λόγω της τεράστιας ακρίβειας από τα νέα μέτωπα τα οποία έχουν προκύψει. Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει κάτι σε σχέση με την ομάδα ICE», ανέφερε αρχικά.

Κριτική για το νομοσχέδιο των δανειοληπτών και τη μείωση του ΦΠΑ

Τέλος, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τοποθετήθηκε για το νομοσχέδιο που αφορά τους δανειολήπτες, εστιάζοντας στο άρθρο 23, το οποίο, όπως υποστήριξε, ευνοούσε τα funds και τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει περιορισμένο οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά.

Όπως ανέφερε:

«Καταρχάς να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση τώρα πήγε να περάσει ένα απαράδεκτο άρθρο, το άρθρο 23, το οποίο το απέσυραν τελευταία στιγμή, αλλά δεν μας απάντησαν ποιος το σκέφτηκε, ποιος πήγε να το περάσει, ποιανού φαεινή ιδέα ήταν έναντι αυτών των οποίων έχουν λάβει το δάνειο και χρωστάνε κάποια χρήματα, να έρθει η κυβέρνηση και με νόμο με το άρθρο 23 να προστατεύει και να δίνει μεγαλύτερη εξουσία και να αφήνει εντελώς απροστάτευτο τον δανειολήπτη και να προστατεύει τα funds και τους servicers. Δεν μας είπανε αυτό το άρθρο από ποιον προέκυψε ακριβώς; Ποιανού φαεινή ιδέα ήταν όλο αυτό; Και το απέσυραν ενώ πήγαν να το περάσουν ουσιαστικά νύχτα.

Λοιπόν, το να φτάνουμε σε τέτοιο σημείο λοιπόν και η ίδια η κυβέρνηση, την ώρα που η ιδιοκατοίκηση έχει κάνει τη μεγαλύτερη βουτιά στην Ελλάδα από το ’19 έως σήμερα μεγαλύτερη από ότι είχε κάνει στην κρίση μετά το ’10. Επί Νέας Δημοκρατίας η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει έξι ποσοστιαίες μονάδες από το ’19 μέχρι σήμερα. Όλο και λιγότεροι Έλληνες πολίτες έχουν το δικό τους σπίτι. Και την ώρα λοιπόν που αυτά τα στοιχεία είναι κόλαφος για την ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση προχωράει στο να μπορεί ένας πιστωτής, να προχωράει σε κατάσχεση. Ουσιαστικά έτσι γιατί μπορεί, γιατί με το άρθρο 23 θα μπορεί να, χωρίς να υπάρχει απόφαση, χωρίς να υπάρχει τίποτα προηγουμένως. Αυτό ήταν ξεκάθαρα υπέρ των funds και υπέρ αυτών οι οποίοι ήταν οι πιστωτές.

Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και τόση αξία δίνει στον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος έχει την ακρίβεια, έχει τη βενζίνη, έχει το πετρέλαιο, έχει τα σούπερ μάρκετ, έχει το ενοίκιο του σπιτιού του, έχει όλα αυτά τα οποία. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έφερε μείωση ΦΠΑ στις σερβιέτες. Δηλαδή ένα σεντ τη μέρα στις σερβιέτες. Αυτό έκανε. Από 24% το πήγε ένα σεντ. Ένα σεντ. Όταν οι σερβιέτες μπορεί να κοστίζουν πέντε ευρώ το μήνα. Ουσιαστικά το να το πας το ΦΠΑ από το 24 στο 13 είναι ουσιαστικά βγαίνει περίπου ένα σεντ την ημέρα, αυτό το οποίο γλιτώνεις. Τώρα το θυμήθηκε. Όταν εμείς όμως λέγαμε ότι ρίξτε το ΦΠΑ για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει ανάσα, μας λέγανε λαϊκιστές. Δεν είπα να δίνονται δωρεάν τα προϊόντα περιόδου, αλλά είχαμε πει εμείς πρώτοι ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ σε βασικά είδη.

Προεκλογικά το θυμήθηκαν μετά από οχτώ χρόνια; Όταν εμείς το λέγαμε λοιπόν, που δεν ήταν προεκλογικά, μας λέγανε ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ. Τώρα ξαφνικά προεκλογικά η μείωση του ΦΠΑ φτάνει στον καταναλωτή από είκοσι τέσσερα στα δεκατρία, ενώ όλους τους προηγούμενους μήνες, από το 2019 και όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, η μείωση του ΦΠΑ δεν έφτανε στον καταναλωτή».