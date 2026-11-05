Γαύδος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των 52 μεταναστών που ήταν εγκλωβισμένοι για δύο ημέρες σε δύσβατη παραλία – Ανάμεσά τους και 6 μωρά

Έλαβε αίσιο τέλος η περιπέτεια 52 μεταναστών, ανάμεσά τους τρεις έγκυες γυναίκες και έξι μωρά, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί για δύο 24ωρα σε δύσβατη παραλία στην περιοχή Άσπες της Γαύδου. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΜΑΚ, πυροσβεστών και σκάφους της Frontex εν μέσω βελτίωσης των καιρικών συνθηκών, όλοι μεταφέρθηκαν ασφαλείς στο λιμάνι του Καραβέ. Σύμφωνα με τη δήμαρχο Λίλιαν Στεφανάκη, οι άνθρωποι είναι ταλαιπωρημένοι και εξετάζεται η άμεση μεταφορά τους στα Χανιά, καθώς το νησί δεν διαθέτει υποδομές φιλοξενίας

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Γαύδος - εγκλωβισμένοι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έλαβε αίσιο τέλος η περιπέτεια 52 μεταναστών, ανάμεσά τους τρεις έγκυες γυναίκες και έξι μωρά, οι οποίοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι επί δύο 24ωρα σε δύσβατη παραλία στις Άσπες Γαύδου.
  • Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συνέδραμαν σκάφος της Frontex, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ και πυροσβέστες, με όλους τους διασωθέντες να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι του Καραβέ.
  • Επόμενο ζητούμενο είναι η μεταφορά τους με το πλοίο της γραμμής στα Χανιά, καθώς το νησί δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία και περίθαλψή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 52 μεταναστών, ανάμεσά τους έγκυες αλλά και μωρά, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη παραλία στην περιοχή Άσπες της Γαύδου, κοντά στην Τρυπητή. Μάλιστα, σήμερα Πέμπτη, συμπληρώθηκαν δύο 24ωρα μεγάλης ταλαιπωρίας, τα οποία τελείωσαν όταν βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες, οπότε και ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ, όπου και παραμένουν.

Μιλώντας στο neakriti.gr, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή, αλλά και την αγωνία για τους ανθρώπους που παρέμεναν αβοήθητοι στην απόκρημνη ακτή, χωρίς να είναι δυνατή η ασφαλής προσέγγισή τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ανάμεσα στους 52 βρίσκονταν τρεις έγκυες και έξι μωρά, ηλικίας έως ενός έτους, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και η διάσωση 26 ανθρώπων

Όπως εξηγεί η κα Στεφανάκη, η κινητοποίηση ξεκίνησε ήδη από την Τρίτη, όταν ένας από τους εγκλωβισμένους κατάφερε να ανέβει από την απόκρημνη ακτή και να ειδοποιήσει για την κατάσταση των υπόλοιπων ανθρώπων. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης, με αρχική προσπάθεια προσέγγισης από τη θάλασσα, με σκάφος της Frontex.

Στο νησί μετέβησαν εννέα μέλη της ΕΜΑΚ, τα οποία επιχείρησαν από ξηράς μαζί με δύο πυροσβέστες που έφτασαν επίσης στη Γαύδο, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό.

Κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης διασώθηκαν 26 άτομα από την παραλία, ανάμεσά τους οι τρεις έγκυες γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιποι παρέμειναν στο δύσβατο σημείο, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Στη συνέχεια, ορισμένοι από τους εγκλωβισμένους κατάφεραν να ανέβουν μόνοι τους από την απόκρημνη πλαγιά, ενώ σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες σαφώς βελτιωμένες, ολοκληρώθηκε η μεταφορά και των υπολοίπων. Και οι 52 βρίσκονται πλέον στο λιμάνι του Καραβέ.

«Είναι ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι»

Το επόμενο ζητούμενο είναι η μεταφορά τους από τη Γαύδο στην Κρήτη, καθώς το μικρό νησί δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής στα Χανιά, ώστε να απομακρυνθούν από το νησί και να υπάρξει μέριμνα για τη φιλοξενία τους.

Η κατάσταση των ανθρώπων προκαλεί ανησυχία, καθώς έχουν περάσει δύο ημέρες σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Ορισμένοι ενδέχεται να χρειαστούν ιατρική εξέταση και περίθαλψη.

«Οι άνθρωποι είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι, διψασμένοι και εμείς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίλιαν Στεφανάκη στο neakriti.gr, περιγράφοντας τις περιορισμένες δυνατότητες του νησιού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 52 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται έγκυες γυναίκες και βρέφη.

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