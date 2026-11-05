Συνάντηση Παπαστεργίου – Νέστορα: Στο επίκεντρο η χρήση καμερών για την ασφάλεια των πολιτών

Η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, με επίκεντρο το ενδεχόμενο τοποθέτησης καμερών σε δημόσιους χώρους για την ασφάλεια των πολιτών. Ο υπουργός ενημέρωσε για τη συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η κ. Νέστορα τόνισε τη σημασία των καμερών επικαλούμενη την εξιχνίαση της επίθεσης εναντίον της οικογένειάς της

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ΝΕΣΤΟΡΑ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα συζήτησε με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν κάμερες σε δημόσιους χώρους για θέματα ασφάλειας των πολιτών.
  • Ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε για τη συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της προστασίας των πολιτών.
  • Η κ. Νέστορα επισήμανε ότι η χρήση καμερών και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποτελέσουν σύμμαχο για την προστασία των πολιτών, υπενθυμίζοντας τη συμβολή αντίστοιχου υλικού στη διαλεύκανση της επίθεσης στην οικογένειά της.

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Η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Η συζήτηση ήταν για το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν κάμερες σε δημόσιους χώρους, για θέματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών, πέρα από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για την οδική ασφάλεια.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε την κα Νέστορα για τη συνεργασία του με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της προστασίας των πολιτών.

«Από την εξέταση υλικού από κάμερες οι αστυνομικές Αρχές οδήγησαν στη Δικαιοσύνη τους δράστες της άθλιας επίθεσης στην οικογένειά μου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα μου. Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν ότι υπάρχει άλλος ένας “σύμμαχος” για την προστασία τους. Και η χρήση καμερών και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει σε αυτό», δήλωσε η κα Νέστορα μετά τη συνάντηση με τον υπουργό.

 

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