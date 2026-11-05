Άγριος καβγάς στον βυθό των Μαλδίβων: Δύτες πιάστηκαν στα χέρια σε βάθος 15 μέτρων – Δείτε το βίντεο

Μια πρωτοφανής και ιδιαίτερα επικίνδυνη συμπλοκή εκτυλίχθηκε στις Μαλδίβες, όταν μια κατάδυση σε δημοφιλές σημείο μετατράπηκε σε άγριο καβγά ανάμεσα σε δύτες, σε βάθος περίπου 15 μέτρων.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδυκτίου, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών, καθώς ένας από τους εμπλεκόμενους καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.

Βίντεο της συμπλοκής

Ο Σιάο Ντου, Κινέζος εκπαιδευτής κατάδυσης που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, καταδύθηκε με έναν φίλο του στο σημείο Κούντα Ρα Τίλα.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το σημείο ήταν υπερβολικά συνωστισμένο από δύτες.

Ξαφνικά, τρεις δύτες τον πλησίασαν, με έναν από αυτούς να κολυμπά προς το μέρος του από χαμηλότερα και να τον σπρώχνει.

Όταν ο άνδρας προσπάθησε να απομακρυνθεί, τα βατραχοπέδιλά του χτύπησαν τον Ντου, ο οποίος αντέδρασε σπρώχνοντάς τα στην άκρη. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον Ντου, πυροδότησε μια έντονη υποβρύχια συμπλοκή.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένας δεύτερος άνδρας -ο οποίος, σύμφωνα με τον Ντου, είναι τοπικός οδηγός κατάδυσης- να του αρπάζει το χέρι.

Καθώς ο Ντου προσπαθεί να τον απομακρύνει με τα βατραχοπέδιλά του, ο άλλος δύτης φαίνεται να απλώνει το χέρι του προς το πρόσωπό του, επιχειρώντας να του αφαιρέσει τη μάσκα.

«Προσπαθήσατε να με σκοτώσετε

Ο Κινέζος εκπαιδευτής κατάφερε τελικά να ξεφύγει και, φτάνοντας στην επιφάνεια της θάλασσας, ζήτησε εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε στη συνέχεια πάνω σε σκάφος, ο Ντου φαίνεται να φωνάζει προς ένα άλλο παραπλέον σκάφος, καταγγέλλοντας σε έξαλλη κατάσταση: «Ήρθατε προς το μέρος μου, με αρπάξατε. Προσπαθήσατε να μου αρπάξετε τον αναπνευστήρα. Προσπαθήσατε να με σκοτώσετε κάτω από το νερό, και οι τρεις σας! Τρία άτομα εναντίον ενός — αυτό είναι πάρα πολύ αγενές!».

Επίσημες έρευνες

Η εταιρεία καταδύσεων Maldives Legend Fleet, με την οποία ταξίδευαν ο Ντου και ο φίλος του, επιβεβαίωσε το επεισόδιο μεταξύ δυτών από δικό της σκάφος και ενός οδηγού από άλλο σκάφος με την ονομασία Infinity X.

«Γνωρίζουμε για το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σχετικά με ένα περιστατικό που συνέβη στις 28 Οκτωβρίου 2026 στο σημείο κατάδυσης Kuda Rah Thila μεταξύ δυτών από ένα από τα σκάφη μας και ενός οδηγού κατάδυσης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Λαμβάνουμε αυτό το περιστατικό πολύ σοβαρά υπόψη. Η ασφάλεια στις καταδύσεις ήταν πάντα η κύρια προτεραιότητά μας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε κάθε μέτρο για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και με σεβασμό περιβάλλον σε κάθε σημείο κατάδυσης. Ακούσαμε τις μαρτυρίες των φιλοξενούμενών μας για το συμβάν και υποβάλαμε το θέμα στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση. Καθώς το ζήτημα διαχειρίζονται πλέον οι αρμόδιες αρχές, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια για συγκεκριμένες λεπτομέρειες».

Παράλληλα, ο διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Maldives Legend Fleet επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έθεσε σε αναστολή έναν δικό της οδηγό κατάδυσης ως αποτέλεσμα του περιστατικού.

Από την πλευρά της, η Εθνική Ένωση Σκαφών των Μαλδίβων (NBAM) εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι ερευνά το συμβάν.

«Η (NBAM) εκφράζει τη σοβαρή της ανησυχία σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που εμπλέκει μέλη καταδυτικών ομάδων των Maldives Legend Liveaboard και Infinity X, το υλικό του οποίου έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διεθνείς πλατφόρμες. Η NBAM θεωρεί το περιστατικό σοβαρό ζήτημα που απαιτεί αμερόληπτη και διεξοδική έρευνα. Οποιοδήποτε παράπτωμα, ανάρμοστη συμπεριφορά ή αμέλεια από οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να διαπιστωθεί δεόντως και να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους νόμους των Μαλδίβων», ανέφερε.

Η Ένωση πρόσθεσε ότι έχει καλέσει την Αστυνομική Υπηρεσία των Μαλδίβων, το υπουργείο Τουρισμού και άλλες αρχές να διεξαγάγουν έρευνα, ενώ παράλληλα κάλεσε το κοινό να αποφύγει τα πρόωρα συμπεράσματα και τις κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Μαλδίβες, ένα έθνος από 1.192 μικρά κοραλλιογενή νησιά διασκορπισμένα σε έκταση περίπου 800 χιλιομέτρων στον Ισημερινό στον Ινδικό Ωκεανό, αποτελούν έναν δημοφιλή πολυτελή προορισμό για λάτρεις των καταδύσεων, οι οποίοι συχνά διαμένουν σε απομονωμένα θέρετρα ή σε εξειδικευμένα καταδυτικά σκάφη.