Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες μαυροδέλφινα ξεβράστηκαν στις ακτές της – Δύσκολη μάχη διάσωσης από εθελοντές

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Τραγική κατάληξη είχαν οι δεκάδες μαυροδέλφινα που εντοπίστηκαν παγιδευμένα σε απόκρημνη παραλία της Νέας Ζηλανδίας, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και οργανώσεις προστασίας.

Ενώ οι τοπικές αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 50 δελφίνια που ξεβράστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να κρατήσουν στη ζωή τα ελάχιστα που έχουν επιζήσει.

Επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με το Υπηρεσία Διατήρησης της χώρας που επικαλείται το Reuters, τουλάχιστον 20 μαυροδέλφινα εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής Νγκάβι, κοντά στο Κέιπ Πάλισερ, το νοτιότερο σημείο του Βόρειου Νησιού.

Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά με την τοπική φυλή Μαορί και την οργάνωση διάσωσης κητωδών Project Jonah.

Μέχρι στιγμής, δύο έχουν καταφέρει να επανέλθουν επιτυχώς στο νερό, ενώ δύο ακόμη μαυροδέλφινα εντοπίστηκαν ζωντανά, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον συνολικό αριθμό των επιζώντων που βρίσκονται υπό παρακολούθηση, σύμφωνα με ανάρτηση του Project Jonah στο Facebook.

Οι διασώστες προετοιμάζονται για μια προσπάθεια επαναφοράς στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της πλημμυρίδας, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας τους.



Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο ραδιοφωνικό δίκτυο Radio New Zealand ότι μέτρησαν περίπου 50 μαυροδέλφινα παγιδευμένα ανάμεσα σε βράχια κατά μήκος της ακτογραμμής, με ορισμένους μάλιστα να αναφέρουν ότι δεν είχαν δει ποτέ ξανά αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά να βγαίνουν στη στεριά στην περιοχή εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Δυστυχώς, η πλειονότητα των θηλαστικών υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Εθελοντές και κάτοικοι σπεύδουν να κρατήσουν δροσερά και ενυδατωμένα τα μαυροδέλφινα, χρησιμοποιώντας κουβάδες με νερό και βρεγμένες πετσέτες.

«Είναι φρικτό. Αυτές που είναι ζωντανές βρίσκονται στην τελευταία τους πνοή», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Radio New Zealand ο Ρομπ Μπαργκ, κάτοικος της περιοχής Νγκάβι.

Συχνό φαινόμενο στα ύδατα της Ωκεανίας

Οι μαζικές προσαράξεις θαλάσσιων θηλαστικών είναι σχετικά συχνό φαινόμενο στη Νέα Ζηλανδία και τη γειτονική Αυστραλία, εξαιτίας των μεγάλων πληθυσμών μαυροδέλφινων που ζουν στα βαθιά ωκεάνια ύδατα που περιβάλλουν τα δύο νησιωτικά έθνη, αν και τα ακριβή αίτια παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστα.

Στην τρέχουσα επιχείρηση, εκτός από το προσωπικό του Υπηρεσίας Διατήρησης και τα εξειδικευμένα στελέχη του Project Jonah, ενεργό ρόλο διαδραματίζουν και μέλη των τοπικών φυλών Μαορί, συμβάλλοντας στον συντονισμό της προσπάθειας διάσωσης.