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Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τι αλλάζει τον επόμενο μήνα στην καταβολή του και γιατί

Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο λόγω Χριστουγέννων. Το μηνιαίο ποσό ξεκινά από τα 216 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και φτάνει έως τα 972 ευρώ, παραμένοντας αφορολόγητο και ακατάσχετο.

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Οικονομία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) για τον μήνα Δεκέμβριο λόγω Χριστουγέννων, καθώς αντί για τις 31 Δεκεμβρίου μπορεί να καταβληθεί μεταξύ 21 και 30 Δεκεμβρίου 2026.
  • Η καταβολή αυτή θα αφορά σε όσους υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Το ΕΕΕ διαμορφώνεται στα 216 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο όριο τα 972 ευρώ, ενώ παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα  (ΕΕΕ) για τον μήνα Δεκέμβριο στους δικαιούχους, λόγω Χριστουγέννων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ειδικότερα, το ΕΕΕ θα δοθεί έως 10 ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, δηλαδή αντί να πληρωθεί την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026 μπορεί να καταβληθεί μεταξύ 21 και 30 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η καταβολή αυτή θα αφορά σε όσους υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr 

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