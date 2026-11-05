Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τι αλλάζει τον επόμενο μήνα στην καταβολή του και γιατί

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Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) για τον μήνα Δεκέμβριο στους δικαιούχους, λόγω Χριστουγέννων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ειδικότερα, το ΕΕΕ θα δοθεί έως 10 ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, δηλαδή αντί να πληρωθεί την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026 μπορεί να καταβληθεί μεταξύ 21 και 30 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η καταβολή αυτή θα αφορά σε όσους υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

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