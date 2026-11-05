Ιράν: Έκαψαν γιγαντιαία αφίσα με Τραμπ, Βανς και Νετανιάχου στην Τεχεράνη – ΒΙΝΤΕΟ

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Στις φλόγες παρέδωσαν διαδηλωτές στην Τεχεράνη μια γιγαντιαία αφίσα που απεικόνιζε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (4/11), σε συγκέντρωση για την επέτειο της κατάληψης της αμερικανικής πρεσβείας το 1979, λίγες ώρες μετά τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Το βίντεο που δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο CBS News καταγράφει τη στιγμή που η τεράστια αφίσα τυλίγεται στις φλόγες στην πλατεία Ενγκελάμπ, γνωστή και ως Πλατεία της Επανάστασης, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Στην κόκκινη αφίσα, οι τέσσερις πολιτικοί εμφανίζονται με σκισμένα κοστούμια και ματωμένα πρόσωπα, μπροστά από αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες.

Οι συγκεντρωμένοι παρακολουθούσαν την καταστροφή της αφίσας, κρατώντας κόκκινες σημαίες και πορτρέτα του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στο σημείο ακούγονταν συνθήματα εκδίκησης για τον θάνατό του, ενώ ορισμένες από τις σημαίες των συγκεντρωμένων έφεραν το απειλητικό μήνυμα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ».

Πανηγυρισμοί για την εκλογική ήττα του Τραμπ

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καταφέροντας σημαντικό πολιτικό πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιρανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν το εκλογικό αποτέλεσμα ως αποδοκιμασία της στρατιωτικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, χαρακτήρισε την ήττα των Ρεπουμπλικανών «πολιτική ήττα» του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί στρατηγική αποτυχία των ΗΠΑ στο πεδίο των συγκρούσεων και στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εξέφρασαν την εκτίμηση ότι η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να μεταβάλει ουσιαστικά την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν.

Crowds gathered in Tehran’s Revolution Square on Wednesday, burning a massive banner depicting President Trump, Vice President JD Vance, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and U.S. special envoy Steve Witkoff following the results of the U.S. midterm elections. The demonstration was part of a state-organized rally marking the anniversary of the 1979 takeover of the U.S. Embassy in Tehran, which led to 52 Americans being held hostage there for 444 days. The embassy takeover was triggered by the Carter administration’s decision to allow the former ruler, Shah Reza Pahlavi, onto U.S. soil. — CBS News (@CBSNews) November 5, 2026

Η επέτειος της κρίσης των ομήρων του 1979

Το κάψιμο της αφίσας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων για την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη στις 4 Νοεμβρίου 1979.

Τότε, Ιρανοί φοιτητές κατέλαβαν τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ και κράτησαν ομήρους 52 Αμερικανούς για 444 ημέρες, προκαλώντας βαθιά κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Στις φετινές εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν με την υποστήριξη των ιρανικών αρχών, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρώην αμερικανική πρεσβεία.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ», ενώ ποδοπατούσαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες.

Παράλληλα, κρατούσαν εικόνες του Αλί Χαμενεΐ και του γιου και διαδόχου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς και σκίτσα που διακωμωδούσαν τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Απειλητικές αφίσες κατά του Τραμπ στην ιρανική πρωτεύουσα

Το κάψιμο της γιγαντιαίας αφίσας ακολούθησε την εμφάνιση άλλων αντιαμερικανικών μηνυμάτων στους δρόμους της Τεχεράνης.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη (3/11), είχε αναρτηθεί στην πλατεία Ενγκελάμπ τεράστια πινακίδα που απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ πίσω από κάγκελα φυλακής, με σκυμμένο το κεφάλι και το μήνυμα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ».

Οι δημόσιες αυτές ενέργειες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο παρατεταμένης έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2026.

Παρότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή νέας γενικευμένης σύγκρουσης, οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.