Κλέι Τόμπσον: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους καλύτερους two-way παίκτες που έχει δει ποτέ το NBA

Ο Κλέι Τόμπσον χάρισε τη νίκη στους Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Κλίπερς, ευστοχώντας σε τρίποντο ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη της παράτασης. Μετά την αναμέτρηση, ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του απόδοση όσο και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επισημαίνοντας την προσφορά του Έλληνα διεθνούς στην ομάδα.

Οι Χιτ επικράτησαν με 117-116, παρότι στη δεύτερη περίοδο είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ με διαφορά 20 πόντων (63-43). Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στην τελευταία επίθεση της παράτασης, έπειτα από σύστημα του Έρικ Σπόελστρα. Ο Αντετοκούνμπο επανέφερε την μπάλα από την πλάγια γραμμή, ο Μπαμ Αντεμπάγιο έκανε το σκριν και ο Τόμπσον ευστόχησε στο τρίποντο που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά τη νίκη, ο Τόμπσον μίλησε για τον «Greek Freak», τονίζοντας την ένταση με την οποία αγωνίζεται, την αμυντική του παρουσία και τη σταθερότητα στην απόδοσή του.

«Ο Γιάννης δεν σταματά ποτέ, ασκεί τόση πίεση στην άμυνα και είναι τόσο μοναδικός σε αυτό που κάνει. Έβαλε δύο πολύ κρίσιμες βολές. Μπαίνει πάντα δυνατά σε όλα τα παιχνίδια. Πολλοί σούπερ σταρ μπαίνουν σταδιακά στη σεζόν, αλλά όχι αυτός. Είναι στο 100% όλη την ώρα. Είναι ένας από τους καλύτερους two-way παίκτες που έχει δει ποτέ το NBA, μπορεί κυριολεκτικά να μαρκάρει κάθε θέση. Είναι χαρά να παίζεις μαζί του και χαρά να τον βλέπεις», δήλωσε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους (8/18 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 11/13 βολές), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 3 λάθη, σε 41 λεπτά συμμετοχής.

Αναφερόμενος στη δική του εμφάνιση και στο νικητήριο τρίποντο, ο Τόμπσον στάθηκε στη φυσική του κατάσταση και στην αυτοπεποίθηση που του προσφέρει η απόδοσή του, καθώς σημείωσε 30 πόντους για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια.

«Νιώθω υπέροχα. Δεν έχω νιώσει τόσο καλά εδώ και πολύ καιρό, χωρίς πόνους στα κάτω άκρα μου, και είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ. Η ομάδα μού δίνει ευθύνες και δεν έχω νιώσει τόσο καλά στην έναρξη μιας σεζόν εδώ και χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που σκόραρα 30 πόντους μετά από χρόνια, οπότε μου δίνει τόση αυτοπεποίθηση για να συνεχίσω», ανέφερε.