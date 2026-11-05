Βασίλης Μηλιώνης για το «Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Κανένας μας δεν πίστευε την τόσο μεγάλη επιτυχία

Καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα ο Βασίλης Μηλιώνης που υποδύεται τον Ηρακλή στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, μίλησε για το ρόλο του Ηρακλή και για τις εξελίξεις που θα έχει η ιστορία του: «Ο Ηρακλής στα μάτια μου είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς, θεωρώ ότι έχει κάνει και λάθη αλλά είναι κυρίως αδικημένος. Αυτό που έχω καταλάβει ότι θέλει ένα παιδί για να μεγαλώσει σωστά, από την έρευνα που έχω κάνει για το ρόλο μου, είναι ότι χρειάζεται αγάπη. Μόνο. Οπότε τα πυρά που βλέπουμε ότι δέχεται ο ήρωάς μου είναι στην πραγματικότητα ανίσχυρα γιατί δεν μπορεί κανείς να αποδείξει σε κανένα δικαστήριο ότι δεν αγαπάει ο Ηρακλής το παιδί του. Ελπίζουμε στην πλήρη επιμέλεια του Στέλιου από τον Ηρακλή».

Σχετικά με την επιτυχία της σειράς, ο Βασίλης Μηλιώνης δήλωσε πως: «Κανένας μας δεν πίστευε την τόσο μεγάλη επιτυχία αλλά από την άποψη ότι όταν κάνεις κάτι, το κάνεις χωρίς να ξέρεις πως θα πάει, το ρίσκο, το πώς αυτό θα επικοινωνήσει με τον κόσμο. Σίγουρα ξέραμε ότι είναι κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θέλαμε να κάνουμε, ότι θα έχει ωραία εικόνα, θα έχει ωραίους συντελεστές και ωραίο σενάριο/σκηνοθεσία και ποντάραμε σε αυτά» και συνεχίζει «Αυτό που είχαμε θέσει ως στόχο εξαρχής όλη η ομάδα ήταν να δημιουργηθεί μία feel–good σειρά. Μία σειρά που θα ασχολείται με τη ζωή όπως είναι, που έχει όλα τα στοιχεία μέσα – και τα κωμικά και τα δραματικά. Ο σκηνοθέτης μας, ο Νίκος Κρητικός, χαρακτηρίζει τη σειρά ως δραμεντί με στοιχεία κωμωδίας.

Πόσο δύσκολη είναι η συνύπαρξη με ένα παιδί στο σετ; «Είναι δύσκολο γιατί βρίσκεται ένας ενήλικας και ένα παιδί στο σετ οπότε ο ενήλικας μπαίνει αυτομάτως στη θέση να το προστατεύσει, να το βοηθήσει, να είναι εκεί 100% για οτιδήποτε χρειαστεί το παιδί γιατί φυσικά δεν είναι επαγγελματίας και είναι μια σκληρή δουλειά ακόμα και για έναν επαγγελματία, πόσο μάλλον όταν πρόκειται και για μια παιδική ψυχή» απαντά ο Βασίλης Μηλιώνης.

O αγαπημένος ηθοποιός μίλησε ακόμα για την θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, τον “Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο”.

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