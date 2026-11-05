Τηλεθέαση (4/11): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή και την prime time ζώνη την Τετάρτη

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Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 23,5% ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,7% MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,1% ALPHA – Happy Day 13,4% OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,8% ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,1% ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,1% ALPHA – Αμερικανικές Εκλογές 4,7% ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,2%

10:00 – 13:00

ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,8% ΣΚΑΪ – Live You 16% ANT1 – Το Πρωινό 11,9% ALPHA – Super Κατερίνα 11,4% OPEN – 10 Παντού 10,9% MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,1% STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,5% STAR – Stars System 6,5% ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,2% ΕΡΤNEWS – Εκλογές ΗΠΑ 3,6%

Prime Time Ζώνη:

MEGA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 24,8% ANT1 – Ντέρτι 15,9% ALPHA – Μια Γυναίκα 15,6% ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 13,3% ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 11,8% ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 11,4% ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,2% STAR – First Dates 7,7% ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 2,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

ALPHA – Happy Day 17,3% MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,4% ΣΚΑΪ – Σήμερα 8,7% ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 7,9% OPEN – Ώρα Ελλάδος 7,4% ALPHA – Αμερικανικές Εκλογές 7,2% ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,9% ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4,5% ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,4%

10:00 – 13:00

ALPHA – Super Κατερίνα 14,5% MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 11,2% STAR – Stars System 10,5% ΣΚΑΪ – Live You 10,1% STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,6% ANT1 – Το Πρωινό 8% ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 7,3% ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 5,2% OPEN – 10 Παντού 4,8% ΕΡΤNEWS – Εκλογές ΗΠΑ 1%

Prime Time Ζώνη: