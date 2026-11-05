Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης – Άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης» λέει φίλος της

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη, μετέφερε ο στενός της φίλος και συνάδελφός της Πάντης Κούσης, σε δηλώσεις του στο «Πρωινό». Μάλιστα γνωστοποίησε την πληροφορία που έχει, ότι θα μεσολαβήσει ο Γιώργος Καπουτζίδης για το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο πρέπει να πάει η ηθοποιός.

«Την λατρεύει, την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάντης Κούσης, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Συγκεκριμένα, είπε ότι: «Η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην πω μεγάλο θαύμα, διότι έπειτα από τέσσερις-τεσσεράμισι μήνες που ήταν κατάκοιτη, σχεδόν σε κώμα, μόνο αναπνοή είχε και εκείνη με οξυγόνο. Οι γιατροί δηλαδή σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή. Κανείς δεν περίμενε, ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει, θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε».

«Είναι πολύ καλά, απλά επειγόντως πρέπει να φύγει από το ΝΙΜΤΣ και να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος την λατρεύει, την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα. Σήμερα, αύριο κανονικά θα πρέπει να την μεταφέρουν στο κέντρο αποκατάστασης. Και θα περπατήσει και θα μιλήσει κανονικά», εξήγησε στη συνέχεια.