Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Προσέκρουσε σε καγκελόπορτα

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Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο νεαρός, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά σε συρόμενη καγκελόπορτα επιχείρησης και στη συνέχεια σε κολώνα, πριν ανατραπεί.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 20χρονος βρέθηκε στο οδόστρωμα, όπου και έχασε τη ζωή του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Τροχαίας

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Τροχαία συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και καταθέσεις από εργαζομένους της επιχείρησης και διερχόμενους οδηγούς.

Βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν στο δυστύχημα ενεπλάκη και κάποιο άλλο όχημα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκτροπή της μοτοσικλέτας.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.