Παράνομος διαδικτυακός τζόγος: Χιλιάδες ευρώ σε influencers για διαφημίσεις στα social media – Πώς λειτουργούν οι προμήθειες

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Την προώθηση παράνομων στοιχηματικών εταιρειών από γνωστούς Έλληνες influencers αποκαλύπτει έρευνα του ΑΝΤ1, παρουσιάζοντας διαφημιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οικονομικές συμφωνίες που αποφέρουν χιλιάδες ευρώ στους δημιουργούς περιεχομένου. Παρά τις πρόσφατες μηνύσεις σε βάρος 18 γνωστών influencers, η διαφήμιση παράνομων πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών συνεχίζεται.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, βίντεο γνωστού Έλληνα τράπερ, ο οποίος συμμετέχει σε ζωντανή μετάδοση σε παιχνίδια τύπου «φρουτάκια» μέσω παράνομης πλατφόρμας και πανηγυρίζει, υποστηρίζοντας ότι κέρδισε 40.000 ευρώ. Ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά αναρτήσεις στο Instagram, προωθώντας παράνομες στοιχηματικές εταιρείες με προσφορές για μπόνους, δωρεάν περιστροφές (free spins) και χρηματικά κέρδη.

Οι προτάσεις συνεργασίας και οι αμοιβές των influencers

Ο Βαγγέλης Νάκης, influencer και πρόεδρος του νεοσύστατου Σωματείου Ψηφιακών Δημιουργών Ελλάδος, παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνει καθημερινά από παράνομες στοιχηματικές εταιρείες. Μέσω αυτών, του προτείνονται διαφημιστικές συνεργασίες έναντι υψηλών χρηματικών αμοιβών, με πληρωμές που περιγράφονται ως «μαύρα» χρήματα.

«Έχω διαφημίσει καζίνο, αλλά τα δύο ήταν νόμιμα, δηλαδή εταιρείες τις οποίες γνωρίζουμε στην Ελλάδα, ελληνικές εταιρείες. Ένα παιδί, το οποίο έκανε ένα άλλο καζίνο —παράνομο, έχει αποδειχθεί πλέον—, δεν το γνώριζε», ανέφερε.

Η διαδικασία προώθησης βασίζεται κυρίως σε αναρτήσεις τύπου story, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδέσμους προς τις παράνομες πλατφόρμες. Όταν ένας χρήστης επιλέξει τον σύνδεσμο, μεταφέρεται στον αντίστοιχο ιστότοπο, όπου μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό, να καταθέσει χρήματα και να συμμετάσχει σε στοιχηματικά παιχνίδια ή «φρουτάκια».

Οι οικονομικές συμφωνίες προβλέπουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, προμήθεια επί των χρημάτων που χάνουν οι παίκτες. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης χάσει 100 ευρώ και η συμφωνημένη προμήθεια ανέρχεται στο 50%, ο influencer λαμβάνει 50 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 50 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία.

«Συνήθως τα deals που γίνονται είναι με βάση τη χασούρα, με βάση, δηλαδή, τα χρήματα που χάνει ο κάθε παίκτης…», εξήγησε ο Βαγγέλης Νάκης.

Παράνομος τζόγος: 1,8 δισ. ευρώ το 2025 και 900.000 συμμετέχοντες

Τα στοιχεία για το 2025 αποτυπώνουν την έκταση της παράνομης αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ διακινήθηκαν μέσω παράνομων παιχνιδιών, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται σε 900.000. Παράλληλα, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα.

Στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Σταματιάδης, υποδιοικητής Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων, μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς έχουν μετατρέψει την προώθηση του παράνομου τζόγου σε μια ιδιαίτερα εύκολη και μαζική διαδικασία», επισήμανε.

Η προώθηση παράνομων στοιχηματικών πλατφορμών μέσω των social media εξακολουθεί να καταγράφεται, παρά τις μηνύσεις σε βάρος 18 γνωστών influencers.