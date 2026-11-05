Ρωσία: Μυστική συμφωνία με το Ιράν για 90 εκτοξευτές πυραύλων – Τι αποκαλύπτουν διαρρεύσαντα έγγραφα

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Η Ρωσία είχε συμφωνήσει να προμηθεύσει το Ιράν με 90 εκτοξευτές προηγμένων κατευθυνόμενων πυραύλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε επιθετικά ελικόπτερα, σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Η αποκάλυψη αναδεικνύει το βάθος της στρατιωτικής συνεργασίας Μόσχας και Τεχεράνης, την ώρα που η Ουάσινγκτον εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της στον πόλεμο με το Ιράν.

Τα έγγραφα εξασφάλισε η ουκρανική ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Dallas Analytics και τα μοιράστηκε με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, ενώ σχετική έρευνα δημοσίευσαν και οι Financial Times την Πέμπτη (5/11).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συμφωνία αφορά 90 εκτοξευτές APU-L για πυραύλους LMUR, γνωστούς και ως «Izdeliye 305», τους οποίους οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν εκτεταμένα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν στόχους με ακρίβεια, ενώ ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να διορθώνει την πορεία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η μυστική συμφωνία και η κωδική ονομασία «Κ-10»

Στο επίκεντρο της αποκάλυψης βρίσκεται ένα έγγραφο του Μαΐου 2024 από τη ρωσική εταιρεία Vympel, η οποία ειδικεύεται στον σχεδιασμό πυραυλικών συστημάτων και εκτοξευτών.

Το έγγραφο περιλαμβάνει πρόγραμμα παραγωγής και παραδόσεων για την περίοδο 2024-2025, με ειδική αναφορά σε παραγγελία 90 εκτοξευτών για πελάτη με την κωδική ονομασία «Κ-10».

Άλλα εσωτερικά έγγραφα της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας ταυτοποιούν τον συγκεκριμένο κωδικό ως το Ιράν.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι παραδόσεις είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τα τέλη του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Ωστόσο, τα έγγραφα δεν αποδεικνύουν ότι οι 90 εκτοξευτές παραδόθηκαν τελικά στην Τεχεράνη.

Η αξιοπιστία των παραγωγικών αρχείων ενισχύεται από ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα που αφορά έξι εκπαιδευτικά αεροσκάφη Yak-130 για το Ιράν, το οποίο συμφωνεί με προηγούμενες δημόσιες πληροφορίες για τις παραδόσεις των αεροσκαφών.

Οι πύραυλοι που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία

Οι εκτοξευτές προορίζονται για πυραύλους LMUR, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα κατά ουκρανικών στόχων.

Το σύστημα επιτρέπει στον χειριστή να παρακολουθεί την πορεία του πυραύλου μέσω οπτικών αισθητήρων και να πραγματοποιεί διορθώσεις πριν από την πρόσκρουση.

Οι εκτοξευτές APU-L μπορούν να μεταφέρουν δύο πυραύλους και σχεδιάστηκαν κυρίως για τα ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα Mi-28.

Το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει στην απόκτηση ρωσικών ελικοπτέρων αυτού του τύπου, γεγονός που καθιστά τους συγκεκριμένους εκτοξευτές συμβατούς με τις δυνατότητες που επιδιώκει να αναπτύξει η Τεχεράνη.

Τι υποστηρίζει ο Τραμπ για τη βοήθεια της Μόσχας

Η αποκάλυψη έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες εκτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποβαθμίσει επανειλημμένα την έκταση της ρωσικής υποστήριξης προς το Ιράν.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία προσφέρει ελάχιστη, αν όχι μηδενική, βοήθεια στην Τεχεράνη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν επιθυμεί να απομακρύνει τη Μόσχα από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία έχει προσφέρει στο Ιράν πληροφορίες και δορυφορικές εικόνες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαϊκές υπηρεσίες έχουν επίσης προειδοποιήσει για πιθανές ρωσικές παραδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών με εκρηκτικά στην Τεχεράνη.

Η Μόσχα αρνείται ότι προμηθεύει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό για χρήση στον τρέχοντα πόλεμο.

Πώς επωφελείται η Ρωσία από τον πόλεμο στο Ιράν

Η στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει νέες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν τη Μόσχα σε αρκετούς τομείς.

Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ και τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο έχουν οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ως σημαντική πετρελαιοπαραγωγός χώρα, η Ρωσία μπορεί να επωφεληθεί από τα υψηλότερα έσοδα, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία και περιορίζοντας την πίεση στον κρατικό της προϋπολογισμό.

Παράλληλα, η σύγκρουση με το Ιράν έχει αποσπάσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και μέρος των δυτικών στρατιωτικών πόρων από την Ουκρανία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στο Κίεβο η αυξημένη ζήτηση για αμερικανικούς πυραύλους αναχαίτισης Patriot, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Η στρατιωτική συνεργασία Μόσχας και Τεχεράνης

Οι στρατιωτικοί δεσμοί Ρωσίας και Ιράν ενισχύθηκαν σημαντικά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Τεχεράνη αποτέλεσε βασικό προμηθευτή μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Στη συνέχεια, η Μόσχα ανέπτυξε δική της παραγωγή των συγκεκριμένων drones.

Το 2025, οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία προβλέπει συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, χωρίς όμως να περιλαμβάνει υποχρέωση αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής.

Μόνο τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ Ρώσων και Ιρανών αξιωματούχων.

Προβλήματα και καθυστερήσεις στη ρωσική αμυντική βιομηχανία

Τα διαρρεύσαντα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές αμυντικές βιομηχανίες στην προσπάθειά τους να καλύψουν τόσο τις εγχώριες ανάγκες όσο και τις παραγγελίες εξαγωγών.

Σε επιστολή του Μαΐου 2024, η Vympel προειδοποιούσε ότι καθυστερήσεις στην προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων απειλούσαν την παραγωγή των εκτοξευτών και την εκτέλεση κρατικών αμυντικών συμβάσεων.

Η Ρωσία εξακολουθεί να χρειάζεται μεγάλες ποσότητες οπλικών συστημάτων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητάς της να πραγματοποιεί επιπλέον εξαγωγές.

Ταυτόχρονα, το Κρεμλίνο εμφανίζεται προσεκτικό ως προς τη δημοσιοποίηση της συνεργασίας του με το Ιράν, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.