Πίνακας της Αναγέννησης εμφανίστηκε έπειτα από 70 χρόνια – Το αριστούργημα που μπορεί να πωληθεί για 5 εκατ. λίρες

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Ένα εξαιρετικά σπάνιο έργο της Αναγέννησης, που παρέμενε μακριά από τα βλέμματα του κοινού για περίπου 70 χρόνια, πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο, με την αξία του να εκτιμάται έως και στα 5 εκατομμύρια λίρες. Πρόκειται για έναν πίνακα του Γερμανού ζωγράφου Άλμπρεχτ Άλτντορφερ, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε γύρω στο 1520 και θεωρείται ένα από τα πρώτα αυτοτελή τοπία στην ιστορία της δυτικής ζωγραφικής.

Το έργο, που ανακαλύφθηκε σε ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία, θα παρουσιαστεί σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στις 9 Δεκεμβρίου, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Guardian, πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1980 που γνωστό έργο του Άλτντορφερ διατίθεται προς πώληση, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον κόσμο της τέχνης.

Ένα σπάνιο τοπίο με ουράνιο τόξο, ηλικίας 500 ετών

Ο πίνακας φέρει τον ιδιαίτερα μακροσκελή τίτλο «Πυκνά δασωμένο τοπίο με ουράνιο τόξο πίσω από τα δέντρα και έναν μακρινό βραχώδη σχηματισμό στα δεξιά, κάτω από συννεφιασμένο ουρανό».

Παρά τις μικρές διαστάσεις του, περίπου 23 επί 20 εκατοστά, το έργο θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ζωγραφικής.

Απεικονίζει ένα πυκνό δάσος, με το φως του ήλιου να προσπαθεί να διαπεράσει τα σύννεφα και ένα ουράνιο τόξο να διακρίνεται πίσω από τα δέντρα. Στο βάθος, πάνω σε έναν βραχώδη σχηματισμό, διακρίνεται ένα μικρό κάστρο.

Η σύνθεση δεν περιλαμβάνει ανθρώπινες μορφές, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για την εποχή, όταν τα τοπία χρησιμοποιούνταν κυρίως ως φόντο για θρησκευτικές, μυθολογικές ή ιστορικές σκηνές.

Ο Άλτντορφερ υπήρξε ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ζωγράφους που αντιμετώπισαν τη φύση ως αυτόνομο θέμα της τέχνης.

«Μία από τις πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις που θα μπορούσαμε να φανταστούμε»

Ο Τζορτζ Γκόρντον, επικεφαλής του διεθνούς τμήματος έργων παλαιών δασκάλων του Sotheby’s, χαρακτήρισε την επανεμφάνιση του πίνακα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός.

Όπως εξήγησε, η ανακάλυψη ενός άγνωστου μέχρι σήμερα έργου από έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη της Βόρειας Αναγέννησης αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να συμβούν στον συγκεκριμένο τομέα της ιστορίας της τέχνης.

Ο Γκόρντον στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα του πίνακα, τονίζοντας ότι η έντασή της ξεπερνά κατά πολύ τις μικρές διαστάσεις του.

«Είναι ένα πυκνό δασικό τοπίο, χωρίς ανθρώπους. Υπάρχει ο ουρανός, υπάρχει ο ήλιος, που όμως δυσκολεύεται να κάνει αισθητή την παρουσία του, και ένα ουράνιο τόξο που αιχμαλωτίζει το φως», περιέγραψε στον Guardian.

Κρυμμένος σε ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία από το 1957

Η ιστορία του πίνακα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με την καλλιτεχνική του αξία.

Το έργο ανήκε αρχικά στην αριστοκρατική οικογένεια των κόμηδων Χάραχ, οι οποίοι διατηρούσαν σημαντική συλλογή έργων τέχνης στο μέγαρο Palais Harrach της Βιέννης.

Το 1957 αποκτήθηκε από τον πατέρα του σημερινού ιδιοκτήτη και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία.

Έκτοτε, παρέμεινε μακριά από τη δημόσια θέα, ενώ δεν είχε καταγραφεί στον επίσημο κατάλογο των γνωστών έργων του Άλτντορφερ.

Η ταυτοποίησή του πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στο 2026.

Ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος με λάδι πάνω σε περγαμηνή, η οποία προσαρτήθηκε αργότερα σε ξύλινη επιφάνεια. Φέρει την υπογραφή του δημιουργού του.

Ένα από τα μόλις τρία γνωστά τοπία του καλλιτέχνη

Πριν από τη φετινή ανακάλυψη, οι ιστορικοί τέχνης γνώριζαν μόλις δύο αυτοτελείς ελαιογραφίες τοπίων του Άλτντορφερ.

Η πρώτη, με τίτλο «Τοπίο με πεζογέφυρα», βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Η δεύτερη, «Τοπίο του Δούναβη κοντά στο Ρέγκενσμπουργκ», φιλοξενείται στην Παλαιά Πινακοθήκη του Μονάχου.

Το έργο που πρόκειται να δημοπρατηθεί αποτελεί πλέον το τρίτο γνωστό τοπίο αυτής της κατηγορίας και το μικρότερο από τα τρία.

Η σπανιότητά του εξηγεί το μεγάλο ενδιαφέρον των συλλεκτών και των μουσείων, καθώς προσφέρει μια νέα ματιά στην καλλιτεχνική παραγωγή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γερμανικής Αναγέννησης.

Ποιος ήταν ο Άλμπρεχτ Άλτντορφερ

Ο Άλμπρεχτ Άλτντορφερ γεννήθηκε το 1480 στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς καλλιτέχνες της Αναγέννησης, μαζί με τον Άλμπρεχτ Ντύρερ και τον Λούκας Κράναχ τον Πρεσβύτερο.

Τα πρώτα γνωστά έργα του ήταν σχέδια και χαρακτικά, αλλά γύρω στο 1511 άρχισε να στρέφεται στη ζωγραφική τοπίων, επηρεασμένος από τα φυσικά τοπία των Άλπεων και της περιοχής του Δούναβη.

Ανάμεσα στα διασημότερα έργα του συγκαταλέγεται «Η μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ισσό», που φιλοτεχνήθηκε το 1529 για τον δούκα Γουλιέλμο Δ΄ της Βαυαρίας και εκτίθεται σήμερα στην Παλαιά Πινακοθήκη του Μονάχου.

Ο καλλιτέχνης εργάστηκε επίσης στην υπηρεσία του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Α΄, ενώ πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Ρέγκενσμπουργκ, όπου πέθανε το 1538.

Η τελευταία πώληση έργου του είχε προκαλέσει αίσθηση το 1980

Η προηγούμενη γνωστή πώληση πίνακα του Άλτντορφερ πραγματοποιήθηκε το 1980, όταν η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου απέκτησε το έργο «Ο Χριστός αποχαιρετά τη μητέρα του», επίσης χρονολογημένο γύρω στο 1520.

Το τίμημα είχε φτάσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, τα 2,45 εκατομμύρια λίρες, ποσό που συγκαταλεγόταν στις υψηλότερες τιμές που είχαν καταβληθεί μέχρι τότε για έργο τέχνης.

Ο Τζορτζ Γκόρντον εκτιμά ότι ο νέος πίνακας θα μπορούσε να ξεπεράσει την ανώτατη εκτίμηση των 5 εκατομμυρίων λιρών, ενώ θεωρεί πιθανό να προσελκύσει ενδιαφέρον και από μεγάλα μουσεία.

Πότε θα παρουσιαστεί στο κοινό

Πριν από τη δημοπρασία του Λονδίνου, το έργο θα παρουσιαστεί στα εκθεσιακά κέντρα του Sotheby’s, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να το δει για πρώτη φορά έπειτα από περίπου επτά δεκαετίες.

Αρχικά θα εκτεθεί στη Νέα Υόρκη από τις 7 έως τις 19 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Λονδίνο, όπου θα παρουσιαστεί από τις 4 έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου 2026, με το τελικό τίμημα να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την παγκόσμια αγορά τέχνης.