Ο Τραμπ αλλάζει τον Λευκό Οίκο στα μέτρα του – Ανακηρύσσει το Οβάλ Γραφείο «ιστορικό μνημείο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ανακηρύσσει το Οβάλ Γραφείο και την αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου σε ιστορικά μνημεία, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη σημερινή τους διαμόρφωση από μελλοντικές αλλοιώσεις. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις του περιλαμβάνουν την κατασκευή αίθουσας χορού, την τσιμεντόστρωση του Κήπου των Ρόδων για χώρο ελικοπτέρων και σχέδια για ανέγερση νέου μνημείου στην Ουάσινγκτον. Κατά την παρουσίαση, έστειλε και πολιτικό μήνυμα για άσκηση βέτο μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

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Ο Τραμπ αλλάζει τον Λευκό Οίκο στα μέτρα του
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο το Οβάλ Γραφείο και η αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου αποκτούν καθεστώς ιστορικών μνημείων, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη σημερινή τους διαμόρφωση.
  • Κατά την εμφάνισή του τοποθέτησε στο γραφείο του ένα κόκκινο καπέλο με τη λέξη «Βέτο», επαναλαμβάνοντας την προειδοποίησή του ότι θα μπλοκάρει νομοσχέδια με τα οποία διαφωνεί, μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.
  • Παράλληλα, οι παρεμβάσεις του περιλαμβάνουν την κατεδάφιση πτέρυγας για την κατασκευή αίθουσας χορού, την τσιμεντόστρωση του Κήπου των Ρόδων και την ανέγερση ενός μνημείου μεγαλύτερου από την Αψίδα του Θριάμβου.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αλλάζει τη φυσιογνωμία του Λευκού Οίκου, προσαρμόζοντάς τον στις προσωπικές του αισθητικές επιλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε την Πέμπτη διάταγμα με το οποίο το Οβάλ Γραφείο και η αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου αποκτούν καθεστώς ιστορικών μνημείων, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη σημερινή τους διαμόρφωση.

Κατά την παρουσίαση της απόφασης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το διάταγμα θα αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική αλλοίωση των χώρων, τους οποίους έχει διακοσμήσει με επίχρυσα στοιχεία και πολυτελή αντικείμενα.

Η εμφάνισή του στον Τύπο είχε και μια πολιτική αιχμή, καθώς τοποθέτησε στο γραφείο του ένα κόκκινο καπέλο με τη λέξη «Βέτο», επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά την προειδοποίησή του ότι θα μπλοκάρει νομοσχέδια με τα οποία διαφωνεί, μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Οι παρεμβάσεις του, ωστόσο, δεν περιορίζονται στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ έχει προχωρήσει στην κατεδάφιση πτέρυγάς του, προκειμένου να κατασκευαστεί μια τεράστια αίθουσα χορού, ενώ διέταξε και την τσιμεντόστρωση του περίφημου Κήπου των Ρόδων, με στόχο τη δημιουργία χώρου προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων.

Στα σχέδιά του περιλαμβάνεται, επίσης, η ανέγερση ενός μνημείου στην Ουάσινγκτον, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεπερνά σε μέγεθος ακόμη και την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.

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