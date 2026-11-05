Πυρά Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για το άρθρο 23: «Είναι μπροστινοί των funds»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το άρθρο 23 άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως «μπροστινός των funds».

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο BEST TV, διερωτήθηκε πού βρισκόταν ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τα τελευταία επτάμισι χρόνια, όταν τα funds δεν ανταποκρίνονταν στις κλήσεις των δανειοληπτών, ασκούσαν πιέσεις και δεν παρείχαν σαφή ενημέρωση για την πορεία και την ιδιοκτησία των δανείων τους.

Ειδική αναφορά έκανε στο άρθρο 23, υποστηρίζοντας ότι προέβλεπε τη δυνατότητα των funds να προχωρούν σε κατάσχεση ακίνητης περιουσίας δανειοληπτών που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους, αλλά αδυνατούσαν να καταβάλουν τρεις ή τέσσερις δόσεις, ακόμη και χωρίς δικαστική απόφαση. «Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μπροστινοί των funds», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων που έφερε η κυβέρνηση, σχολίασε ότι «οι 120 δόσεις έχουν αξία, όταν βάζεις κριτήρια που επιτρέπουν τη βιώσιμη ρύθμιση. Και όχι οι 120 δόσεις να αφορούν ελάχιστους και, μάλιστα, με 5,8% επιτόκιο, που είναι απαγορευτικό, ενώ εμείς αντιπροτείνουμε 3%».

Τόνισε ότι «ουδείς σοβαρός υπουργός, που θέλει να υπερασπιστεί τον κόπο του ελληνικού λαού που είναι εγκλωβισμένος στα funds, δεν θα έφερνε ένα άρθρο να παίρνουν την περιουσία του πολίτη χωρίς δικαστική απόφαση».

«Αυτός είναι ο κ. Πιερρακάκης, αυτή είναι η πολιτική του. Και χθες στη Βουλή έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι από εμένα, αλλά από τους πολίτες στους οποίους έλεγε ότι οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία αξία αλλά τώρα τις φέρνει για λίγους. Έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι από εμένα, αλλά από τον ελληνικό λαό, που είπε ότι “ακόμη και αν είχα τα χρήματα για να δώσω 13η σύνταξη, δεν θα την έδινα ποτέ”, αλλά έδωσαν κάποια επιδόματα στους συνταξιούχους», σημείωσε.

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό «Λαφαζάνηδες» που απηύθυνε προς το ΠΑΣΟΚ ο ΥΠΟΙΚ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «όταν με χαρακτηρίζει “Λαφαζάνη”, πρέπει να το αιτιολογήσει στον ελληνικό λαό. Διότι, ο κ. Λαφαζάνης είχε την άποψη να πάμε στη δραχμή. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά σπρώξαμε την Ελλάδα στη δραχμή; Ή δώσαμε έναν αγώνα να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, έναν αγώνα που τον ξεχνά σήμερα λόγω του ότι δίνει εξετάσεις στον κ. Μητσοτάκη;».

Σχολιάζοντας αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα ότι επί διακυβέρνησης του δεν πουλήθηκε ούτε ένα ευρώ από «κόκκινα» δάνεια σε funds, ανέφερε ότι «είναι αδιανόητο να ακούγονται τέτοια ψέματα στον δημόσιο διάλογο, αποδεικνύοντας ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι».

«Πούλησε 19 δισ. ευρώ “κόκκινα” δάνεια ως πρωθυπουργός με νόμο που έκανε ο ίδιος. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και πούλησε τα τριπλάσια. Και φτάσαμε, μετά από επτάμιση χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, να έρχονται χθες στη Βουλή και να λένε: “προστατεύουμε τους δανειολήπτες”», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα» και πως «άρα, όσα λέμε, μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα, για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας». Σχολίασε ότι «φαίνεται ποιοι είναι οι εξαρτημένοι» και ότι «είναι αυτοί που τους χαϊδεύουν καθημερινά ισχυρά μιντιακά συμφέροντα». Σημείωσε δε, πως αν ο ίδιος είχε κάνει στον τόπο «τη ζημιά που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, θα είχα εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό» και πως «αν ερχόμουν σε αυτό το στούντιο και έλεγα ένα τέτοιο χοντρό ψέμα, όπως ο κ. Τσίπρας, θα ήμουν πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια», όμως «για αυτόν δεν έγινε».

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το πρόβλημα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, λέγοντας πως «όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και επιβλήθηκε το πρόστιμο, από την κυβέρνηση μάς είπαν ότι η λύση είναι να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» και ρώτησε «πού είναι, λοιπόν, αυτή η λύση;». «Τι γίνεται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ; Πότε θα πληρωθούν οι παραγωγοί;», τόνισε.

Αναφερθείς στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, επεσήμανε ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ότι «σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, έπρεπε το καλώδιο, καθότι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και όχι μόνο ελληνικού, να έχει ποντιστεί χωρίς καμία εμπλοκή της Τουρκίας» και ότι περιμένει να ακούσει το χρονοδιάγραμμα.

«Αν η Τουρκία νομοθετήσει τις επόμενες ημέρες τη ‘Γαλάζια Πατρίδα’, τι κάναμε για να την αποτρέψουμε; Και εννοώ ευρωπαϊκά, όχι μόνο η Ελλάδα. Διότι, τα σύνορά μας είναι ευρωτουρκικά. Πώς πιέζουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική;», ρώτησε, για να σημειώσει πως «αν θες να είσαι αποτελεσματικός, αφήνεις τις θεωρίες περί ‘ήρεμων νερών’, λες την αλήθεια και παλεύεις για την αλλαγή στην κατεύθυνση που πάνε τα πράγματα».

«Για μένα, αυτή η προσπάθεια δεν έγινε. Έγινε περισσότερη επικοινωνία παρά πολιτική ουσία στα τελευταία χρόνια», κατέληξε.