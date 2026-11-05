Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Έκανε το 3/3 και «έβαλε άγκυρα» για τα πλέι-οφ

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Με πρωταγωνιστές τους Καλάμπρια και Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη του στη League Phase του Conference League και εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, αλλά συνάντησαν επανειλημμένα τον εξαιρετικό τερματοφύλακα των Βούλγαρων, Φέντορ Λαπούκοφ, ο οποίος πραγματοποίησε σωρεία καθοριστικών επεμβάσεων. Μοναδική ομάδα που βρίσκεται πάνω από το «τριφύλλι» είναι η Λουγκάνο, με καλύτερη διαφορά τερμάτων (+7 έναντι +6).

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ανήκε στην ΤΣΣΚΑ, όταν στο 7ο λεπτό ο Ιορντάνοφ επιχείρησε σουτ, με τον Πένια να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο και άρχισε να δημιουργεί τη μία ευκαιρία μετά την άλλη.

Ο Λαπούκοφ εξελίχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή του πρώτου ημιχρόνου, σταματώντας δύο προσπάθειες του Σαντίνο Αντίνο στο 12’, την κοντινή κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν στο 14’ και το τετ α τετ του Λιβάι Γκαρσία στο 27’. Στο 29’ πραγματοποίησε δύο ακόμη σπουδαίες αποκρούσεις σε διαδοχικές προσπάθειες του Καλάμπρια, ενώ στο 37’ νίκησε και τον Ραστόντερ σε τετ α τετ.

Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 41’, με ένα εξαιρετικό συνδυασμό. Ο Λιβάι Γκαρσία τροφοδότησε κάθετα τον Ταμπόρδα, ο οποίος με εντυπωσιακό τακουνάκι έβγαλε σε θέση βολής τον Καλάμπρια. Ο τελευταίος εκτέλεσε με το αριστερό, ανοίγοντας το σκορ για τον Παναθηναϊκό.

Η απάντηση της ΤΣΣΚΑ, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 44’, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Σένσι, ο Αλμέιδα με πλασέ στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1).

Στην επανάληψη, οι «πράσινοι» συνέχισαν με την ίδια επιθετική ένταση, πιέζοντας την άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 50’ ο Λαπούκοφ απέκρουσε το σουτ του Λιβάι Γκαρσία, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το γκολ του Ραστόντερ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Η ΤΣΣΚΑ απείλησε στο 64’, όταν ο Εμπόνγκ έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, όμως τέσσερα λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός ανέκτησε το προβάδισμα. Στο 68’, ο Τεττέη, λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε τη φάση για τον Ταμπόρδα, ο οποίος με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το 2-1.

Στο 74’ ο Λαπούκοφ απέκρουσε και την προσπάθεια του Κυριακόπουλου, ενώ τρία λεπτά αργότερα σημειώθηκε μια ασυνήθιστη φάση. Κατά την αντεπίθεση της ΤΣΣΚΑ, ο Καμαρά υπέπεσε σε φάουλ πάνω στον Ιορντάνοφ. Ο διαιτητής δεν σταμάτησε αμέσως την εξέλιξη της φάσης και ο Γοδόι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με την άμυνα του Παναθηναϊκού ουσιαστικά ακινητοποιημένη.

Ωστόσο, η παράβαση είχε ήδη καταλογιστεί και το γκολ δεν μέτρησε. Στην εκτέλεση του φάουλ που ακολούθησε, ο Γκμπαμίν έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ Χακίμ (Σουηδία)

Κίτρινες: 45’ Φαν Ντρόνγκελεν, 54’ Λούζα, 77’ Καμαρά, 81’ Αντίνο –

Κόκκινες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα (64’ Καμαρά), Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο (85’ Γιάγκουσιτς), Γκαρσία (76΄Ντέσερς), Ραστόντερ (64’ Τεττέη).

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ (Μάρκους Γκίσντολ): Λαπούκοφ, Πάστορ (55’ Ουόρου), Ιβάνοφ, Γκμπαμίν, Αλμέιδα, Μαρτίνο, Πίττας (46΄ Εμπόνγκ), Σολέ (46΄ Ζορντάο), Σένσι (70’ Μπραχίμι), Ioρντάνοφ, Γοδόι.