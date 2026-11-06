ΟΗΕ: Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν ενισχύει το προβάδισμά της για τη θέση της Γενικής Γραμματέως

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, ενισχύει το προβάδισμά της στη μάχη διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, συγκεντρώνοντας 12 θετικές ψήφους στην όγδοη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ακολουθούν ο Ραφαέλ Γκρόσι και η Κάρολαϊν Ροδρίγκες-Μπίρκετ, σε μια αναμέτρηση όπου η γεωγραφική εναλλαγή ευνοεί τη Λατινική Αμερική και ενισχύεται το αίτημα για την εκλογή της πρώτης γυναίκας επικεφαλής στην ιστορία του Οργανισμού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, ενισχύει το προβάδισμά της για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, συγκεντρώνοντας 12 ψήφους «ενθάρρυνσης» και τρεις «αποθάρρυνσης» στην όγδοη άτυπη ψηφοφορία.
  • Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, ακολουθούμενος από την Κάρολαϊν Ροδρίγκες-Μπίρκετ και τη Λάνα Νουσάιμπα.
  • Η φετινή διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στα περισσότερα από 80 χρόνια ιστορίας του ΟΗΕ καμία γυναίκα δεν έχει αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

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Η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, ενισχύει το προβάδισμά της στην κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της όγδοης άτυπης ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η 70χρονη υποψήφια συγκέντρωσε 12 ψήφους «ενθάρρυνσης» και 3 «αποθάρρυνσης», διατηρώντας την πρώτη θέση και ενισχύοντας τη δυναμική της ενόψει της τελικής επιλογής.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η επίσημη υποψηφιότητα για τη θέση θα προκύψει μέσα από μεταγενέστερη ψηφοφορία.

Οι υποψήφιοι και οι συσχετισμοί

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, με 9 ψήφους «ενθάρρυνσης». Τρίτη ήταν η πρέσβειρα της Γουιάνας στον ΟΗΕ, Κάρολαϊν Ροδρίγκες-Μπιρκέτ, με 8 ψήφους.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε η διπλωμάτισσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Λάνα Νουσεϊμπέ, η οποία συγκέντρωσε 7 ψήφους «ενθάρρυνσης», 6 «αποθάρρυνσης», ενώ δύο κράτη-μέλη δεν εξέφρασαν γνώμη.

Η Γκρίνσπαν είχε προηγηθεί στις έξι από τις επτά προηγούμενες άτυπες ψηφοφορίες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η διαδικασία του Αυγούστου, όταν η Ροδρίγκες-Μπιρκέτ είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες θετικές ψήφους.

Τα επόμενα βήματα για την επιλογή

Η άτυπη διαδικασία των ψηφοφοριών αποσκοπεί στην ανάδειξη του υποψηφίου που διαθέτει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Για την επίσημη προώθηση μιας υποψηφιότητας απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι, χωρίς αρνητική ψήφο από κάποιο από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου: τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Κίνα. Η στάση των πέντε μόνιμων μελών στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία δεν έχει γίνει γνωστή.

Στη συνέχεια, η υποψηφιότητα που θα επιλεγεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στο επίκεντρο η εκλογή της πρώτης γυναίκας

Η φετινή διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στα περισσότερα από 80 χρόνια ιστορίας του Οργανισμού καμία γυναίκα δεν έχει αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Αρκετά κράτη-μέλη ζητούν πλέον να ανατραπεί αυτή η παράδοση.

Παράλληλα, η άτυπη γεωγραφική εναλλαγή στην ηγεσία του ΟΗΕ φέρνει αυτή τη φορά τη Λατινική Αμερική στο προσκήνιο, γεγονός που εξηγεί και τον μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων από την περιοχή.

Ο διάδοχος του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου, θα κληθεί να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον, με πολεμικές συγκρούσεις, περικοπές στην αμερικανική χρηματοδότηση και μειωμένη επιρροή του ΟΗΕ στη διεθνή σκηνή.

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