Απίστευτη υπόθεση στο Περού: Έκρυψαν πάνω από 3.000 ταραντούλες σε κάλτσες για να τις μεταφέρουν παράνομα στη Γερμανία

Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες, κρυμμένες μέσα σε κάλτσες, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι περουβιανές αρχές στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα, αποτρέποντας την παράνομη μεταφορά τους στη Γερμανία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Γερμανοί και ένας Πολωνός από αστυνομική μονάδα δίωξης περιβαλλοντικών εγκλημάτων, καθώς τα αραχνοειδή βρέθηκαν μέσα στις αποσκευές τους. Σύμφωνα με την υπηρεσία άγριας πανίδας του Περού, τα δείγματα αυτά πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι έως και 500 ευρώ το καθένα.

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Διεθνή Νέα

Απίστευτη υπόθεση στο Περού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες, κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι περουβιανές αρχές στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα, αποτρέποντας την παράνομη μεταφορά τους στη Γερμανία.
  • Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις επιβάτες, δύο Γερμανοί και ένας Πολωνός, από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων.
  • Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά, σε ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο παγκόσμιο λαθρεμπόριο ειδών άγριας πανίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες, κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι περουβιανές αρχές στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα, αποτρέποντας την παράνομη μεταφορά τους στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας του Περού (SERFOR), τα αρθρόποδα βρέθηκαν μέσα σε τρεις αποσκευές που ανήκαν σε τρεις επιβάτες, δύο Γερμανούς και έναν Πολωνό.

Το φορτίο επρόκειτο να μεταφερθεί αεροπορικώς στη Γερμανία, χωρίς τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (σ.σ. κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.

Η ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή, από διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν από αβγά, ως πολύ νεαρά, πάντως υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.

Τα κρυμμένα αραχνοειδή παρέλαβαν ειδικοί της υπηρεσίας μέσα σε πλαστικά δοχεία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.

Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία, πάντα κατά τον θεσμό.

Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο.

Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.

Το λαθρεμπόριο αυτό θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους λόγους που πλήττεται η βιοποικιλότητα του πλανήτη.

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