Απίστευτη υπόθεση στο Περού: Έκρυψαν πάνω από 3.000 ταραντούλες σε κάλτσες για να τις μεταφέρουν παράνομα στη Γερμανία

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Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες, κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι περουβιανές αρχές στο διεθνές αεροδρόμιο της Λίμα, αποτρέποντας την παράνομη μεταφορά τους στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας του Περού (SERFOR), τα αρθρόποδα βρέθηκαν μέσα σε τρεις αποσκευές που ανήκαν σε τρεις επιβάτες, δύο Γερμανούς και έναν Πολωνό.

Το φορτίο επρόκειτο να μεταφερθεί αεροπορικώς στη Γερμανία, χωρίς τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (σ.σ. κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.

Η ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή, από διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν από αβγά, ως πολύ νεαρά, πάντως υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.

Τα κρυμμένα αραχνοειδή παρέλαβαν ειδικοί της υπηρεσίας μέσα σε πλαστικά δοχεία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.

🚨✈️ #LoÚltimo. El Serfor y Aduanas incautaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez más de 3000 tarántulas que eran transportadas de manera oculta dentro de equipajes de ciudadanos extranjeros, quienes tenían previsto viajar a Alemania. 🕷️ Los infractores fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y se les abrirá un proceso administrativo sancionador. 👮‍♂️⚖️ #NoTeCompresUnDelito 🔗 Más información en: https://t.co/XhEKaixkZ1 — Serfor Perú (@SerforPeru) November 5, 2026

Plot to smuggle 3,000 tarantulas in dirty socks thwarted at Peru airport. The spiders, found in varying stages of development, from eggs and hatchlings to adults, were headed to Germany. Just one tarantula can sell for around 500 euros in Europe https://t.co/CjjnPPW0MG https://t.co/7rDzfux6Ph — AFP News Agency (@AFP) November 6, 2026

Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία, πάντα κατά τον θεσμό.

More than 3,000 tarantulas were found hidden in luggage at a Peruvian airport. 🕷️ Police detained two German citizens and one Polish citizen who were allegedly trying to smuggle the spiders to Germany. The haul included eggs, juveniles, and adult tarantulas of different species, sizes, and colors. #Peru #Tarantulas #WildlifeTrafficking — NTD News (@NTDNews) November 6, 2026

Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο.

Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.

Το λαθρεμπόριο αυτό θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους λόγους που πλήττεται η βιοποικιλότητα του πλανήτη.