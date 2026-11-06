Ο Τραμπ «χρεώνει» στους Δημοκρατικούς τη μεγάλη πτώση του αμερικανικού χρηματιστηρίου

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Την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης κατηγόρησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη μεγάλη πτώση που κατέγραψαν οι βασικοί δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου την Πέμπτη.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απέδωσε την αρνητική πορεία της Wall Street στο εκλογικό αποτέλεσμα, συνδέοντας τις χρηματιστηριακές απώλειες με τη σαρωτική νίκη των πολιτικών του αντιπάλων.

«Το χρηματιστήριο υπέστη μια από τις χειρότερες ημέρες στην Ιστορία εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών», υποστήριξε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, κάνοντας λόγο για «λυπηρό» θέαμα.

«Μη φοβάστε όμως, σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είμαστε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι παρά ποτέ», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί.