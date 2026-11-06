Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και ισχυροί βοριάδες – Αναλυτικά η πρόγνωση

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παροδικές νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές έως τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και το Καστελλόριζο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στις κεντρικές περιοχές της χώρας. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 14 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 17 έως 19 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 16 βαθμούς.