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Αμπελόκηποι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας – ΒΙΝΤΕΟ

Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούμενος από δύο γκαζάκια εξερράγη τα ξημερώματα της Παρασκευής στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γιαννούλη Αιτωλού στους Αμπελόκηπους. Από το περιστατικό προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές στην πρόσοψη και την τζαμαρία του κτιρίου, καθώς και μικρή πυρκαγιά που κατασβέστηκε από ένοικο. Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της επίθεσης και των συνθηκών της έχει αναλάβει η Ασφάλεια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούμενος από δύο γκαζάκια εξερράγη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε είσοδο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους.
  • Από την έκρηξη προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές στην πρόσοψη και στην τζαμαρία, ενώ η μικρής έκτασης φωτιά κατασβέστηκε από ένοικο χωρίς την επέμβαση της πυροσβεστικής.
  • Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούμενος από δύο γκαζάκια εξερράγη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στις 03:10 η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για την έκρηξη του μηχανισμού, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γιαννούλη Αιτωλού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, στην τζαμαρία της εισόδου, καθώς και σε υαλοπίνακα.

Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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