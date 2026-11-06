Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/11) – Όλοι οι προβολείς στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague και η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Σάσνοβιτς για τα προημιτελικά του τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:00: Novasports Start | WTA 250 (Χονγκ Κονγκ, Προημιτελικοί)
09:00: Novasports 6HD | Abu Dhabi Aldar Championship (2η μέρα)
10:00: Novasports Start | WTA 250 (Χονγκ Κονγκ, Προημιτελικοί)
11:30: Novasports 5HD | WTA 250 (Τσενάι, Προημιτελικός)
12:30: Novasports Start | Αλιξάντρα Σασνόβιτς – Μαρία Σάκκαρη (WTA 250, Χονγκ Κονγκ)
12:55: Magenta Sport 5 | Moto3 (Γκραν Πρι Κατάρ, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:30: Novasports 5HD | WTA 250 (Τσενάι, Προημιτελικός)
13:45: Magenta Sport 5 | Moto2 (Γκραν Πρι Κατάρ, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:30: Novasports Start | WTA 250 (Χονγκ Κονγκ, Προημιτελικοί)
14:40: Magenta Sport 5 | MotoGP (Γκραν Πρι Κατάρ, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
15:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 (Παρίσι, Προημιτελικός)
15:30: Novasports Prime | ONE Friday Fights (Διοργάνωση 2026)
15:30: Novasports 5HD | WTA 250 (Τσενάι, Προημιτελικός)
17:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 (Παρίσι, Προημιτελικός)
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σοφάδες – Κομοτηνή (Elite League 2026-27)
17:10: Magenta Sport 5 | Moto3 (Γκραν Πρι Κατάρ, Δοκιμές)
17:30: Novasports 5HD | WTA 250 (Τσενάι, Προημιτελικός)
18:00: Magenta Sport 5 | Moto2 (Γκραν Πρι Κατάρ, Δοκιμές)
18:55: Magenta Sport 5 | MotoGP (Γκραν Πρι Κατάρ, Δοκιμές)
19:00: Novasports 4HD | Μπεσίκτας – Ζάλγκιρις Κάουνας (EuroLeague 2026/27)
19:30: Novasports 2HD | Ντινάμο Δρέσδης – Γκρόιτερ Φιρτ (Bundesliga 2)
20:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 (Παρίσι, Προημιτελικός)
21:15: Novasports Prime | Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague 2026/27)
21:30: Novasports Start | Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι (EuroLeague 2026/27)
21:30: Novasports 3HD | Αμβούργο – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)
21:45: Novasports 4HD | Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague 2026/27)
21:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Όξφορντ – Λέστερ (Λιγκ Καπ Αγγλίας)
21:45: Magenta Sport 2 | Βενέτσια – Ουντινέζε (Serie A)
22:00: Novasports Premier League | Έβερτον – Κόβεντρι (Premier League)
22:00: Magenta Sport 3 League | Σεβίλλη – Αλαβές (LaLiga EA Sports
22:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 (Παρίσι, Προημιτελικός)
22:00: Magenta Sport 3 | Ντέρμπι – Μπόλτον (Sky Bet EFL Championship)
22:45: Magenta Sport 7 | Φαμαλικάο – Αρούκα (Liga Portugal)