Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/11) – Όλοι οι προβολείς στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague και η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Σάσνοβιτς για τα προημιτελικά του τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.