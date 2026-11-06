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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/11) – Όλοι οι προβολείς στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague και η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Σάσνοβιτς για τα προημιτελικά του τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague και η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Σάσνοβιτς ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας.
  • Στις 21:15, όλοι οι προβολείς στρέφονται στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
  • Το αθλητικό μενού περιλαμβάνει επίσης πλούσια δράση στο τένις με το WTA στο Χονγκ Κονγκ και το ATP Masters στο Παρίσι, καθώς και δοκιμές MotoGP στο Κατάρ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague και η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Σάσνοβιτς για τα προημιτελικά του τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: Novasports Start | WTA 250 (Χονγκ Κονγκ, Προημιτελικοί)

09:00: Novasports 6HD | Abu Dhabi Aldar Championship (2η μέρα)

10:00: Novasports Start | WTA 250 (Χονγκ Κονγκ, Προημιτελικοί)

11:30: Novasports 5HD | WTA 250 (Τσενάι, Προημιτελικός)

12:30: Novasports Start | Αλιξάντρα Σασνόβιτς – Μαρία Σάκκαρη (WTA 250, Χονγκ Κονγκ)

12:55: Magenta Sport 5 | Moto3 (Γκραν Πρι Κατάρ, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

13:30: Novasports 5HD | WTA 250 (Τσενάι, Προημιτελικός)

13:45: Magenta Sport 5 | Moto2 (Γκραν Πρι Κατάρ, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:30: Novasports Start | WTA 250 (Χονγκ Κονγκ, Προημιτελικοί)

14:40: Magenta Sport 5 | MotoGP (Γκραν Πρι Κατάρ, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

15:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 (Παρίσι, Προημιτελικός)

15:30: Novasports Prime | ONE Friday Fights (Διοργάνωση 2026)

15:30: Novasports 5HD | WTA 250 (Τσενάι, Προημιτελικός)

17:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 (Παρίσι, Προημιτελικός)

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σοφάδες – Κομοτηνή (Elite League 2026-27)

17:10: Magenta Sport 5 | Moto3 (Γκραν Πρι Κατάρ, Δοκιμές)

17:30: Novasports 5HD | WTA 250 (Τσενάι, Προημιτελικός)

18:00: Magenta Sport 5 | Moto2 (Γκραν Πρι Κατάρ, Δοκιμές)

18:55: Magenta Sport 5 | MotoGP (Γκραν Πρι Κατάρ, Δοκιμές)

19:00: Novasports 4HD | Μπεσίκτας – Ζάλγκιρις Κάουνας (EuroLeague 2026/27)

19:30: Novasports 2HD | Ντινάμο Δρέσδης – Γκρόιτερ Φιρτ (Bundesliga 2)

20:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 (Παρίσι, Προημιτελικός)

21:15: Novasports Prime | Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague 2026/27)

21:30: Novasports Start | Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι (EuroLeague 2026/27)

21:30: Novasports 3HD | Αμβούργο – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)

21:45: Novasports 4HD | Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague 2026/27)

21:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Όξφορντ – Λέστερ (Λιγκ Καπ Αγγλίας)

21:45: Magenta Sport 2 | Βενέτσια – Ουντινέζε (Serie A)

22:00: Novasports Premier League | Έβερτον – Κόβεντρι (Premier League)

22:00: Magenta Sport 3 League | Σεβίλλη – Αλαβές (LaLiga EA Sports

22:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 (Παρίσι, Προημιτελικός)

22:00: Magenta Sport 3 | Ντέρμπι – Μπόλτον (Sky Bet EFL Championship)

22:45: Magenta Sport 7 | Φαμαλικάο – Αρούκα (Liga Portugal)

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