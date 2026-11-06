Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

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Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στα Εξάρχεια για ύποπτο αντικείμενο το οποίο εντοπίστηκε στην οδό Σπύρου Τρικούπη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για βαλίτσα.

Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενο του αντικειμένου και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπύρου Τρικούπη, αρχικά στο τμήμα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι την οδό Δεληγιάννη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., στις 07:21 ανακοινώθηκε επιπλέον διακοπή της κυκλοφορίας στη Σπύρου Τρικούπη από το ύψος της οδού Τοσίτσα, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται για λόγους ασφαλείας, όσο διαρκεί ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου από τους πυροτεχνουργούς.