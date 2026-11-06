Σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Οικογενούς Χυλομικροναιμίας
- Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις
Γεγονότα
- 1528: Ο ναυαγός Ισπανός κατακτητής Άλβαρ Νούνιεθ Καμπέθα δε Βάκα γίνεται ο πρώτος γνωστός Ευρωπαίος που πατάει το πόδι του στην περιοχή που σήμερα λέγεται Τέξας.
- 1860: Ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίζει τις εκλογές και γίνεται Πρόεδρος των ΗΠΑ.
- 1935: Ο Αμερικανός ηλεκτρομηχανικός Έντουιν Άρμστρονγκ ανακαλύπτει τη ραδιοφωνική μπάντα των FM.
- 1960: Ο Παναθηναϊκός δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει για το Κύπελλο Πρωταθλητριών την τσεχοσλοβακική Σπάρτακ Χράντετς και χάνει με 1-0.
- 1961: Σφοδρή νεροποντή πλήττει την Αθήνα, με αποτέλεσμα το θάνατο 43 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες μένουν άστεγοι.
- 1962: Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περνάει ψήφισμα που καταδικάζει τις πολιτικές του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και καλεί όλα τα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. να διακόψουν τις στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με τη χώρα.
- 1985: Ξεσπά το σκάνδαλο Irangate. Ο αμερικανικός Τύπος αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ρήγκαν πούλησαν όπλα στο Ιράν και με τα κέρδη χρηματοδότησαν τον αγώνα των Κόντρας στη Νικαράγουα για την ανατροπή της κυβέρνησης των Σαντινίστας.
- 1992: Η Ελλάδα υπογράφει τη Συνθήκη του Σένγκεν.
Γεννήσεις
- 1861: Τζέιμς Νέισμιθ, Καναδός γυμναστής, δημιουργός της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ). (Θαν. 28/11/1939)
- 1939: Μάρθα Καραγιάννη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 18/9/2022)
- 1969: Βίκυ Σταυροπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1970: Ήθαν Χοκ, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος.
- 1972: Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, Έλληνας πολιτικός (ΛΑ.Ο.Σ., Ν.Δ.).
- 1987: Άνα Ιβάνοβιτς, Σέρβα τενίστρια.
- 1988: Έμμα Στόουν, Αμερικανίδα ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1796: Αικατερίνη Β’, αυτοκράτειρα της Ρωσίας, αποκληθείσα και Μεγάλη. (Γεν. 21/4/1729)
- 1835: Ανρί Ντε Ρινί (Δεριγνύ), Γάλλος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της γαλλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Γεν. 2/2/1782)
- 1893: Πιότρ Τσαϊκόφσκι, Ρώσος συνθέτης. (Γεν. 7/5/1840) («Η Λίμνη Των Κύκνων«, «Η Ωραία Κοιμωμένη», «Ο Καρυοθραύστης» κ.α.)
- 1925: Σίντνεϊ Ράιλι, Ρωσοεβραίος τυχοδιώκτης και κατάσκοπος, το πρότυπο του Ίαν Φλέμινγκ για τον Τζέιμς Μποντ. (Γεν. 24/3/1874)
- 1989: Μαρία Ιορδανίδου, Ελληνίδα συγγραφέας («Λωξάνδρα»). (Γεν. 23/9/1897)