Διπλωματικό επεισόδιο Τόκιο-Μόσχας: Η Ιαπωνία απαιτεί από τη Ρωσία να ακυρώσει την εθνικοποίηση της Japan Tobacco International

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Την άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Japan Tobacco International (JTI), τα οποία εθνικοποιήθηκαν με απόφαση του Κρεμλίνου, απαίτησε η Ιαπωνία από τη Ρωσία, καταθέτοντας επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, Μινορού Κίχαρα, δύο Ιάπωνες υπουργοί που βρίσκονται στη Ρωσία, σε συντονισμό με την ιαπωνική πρεσβεία στη Μόσχα, επέδωσαν σχετική διακοίνωση στη ρωσική κυβέρνηση.

Με την παρέμβασή τους, το Τόκιο ζήτησε την άμεση ακύρωση του μέτρου και την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ιαπωνία, που έχουν για δεκαετίες εδαφική διένεξη για μερικά νησιά στον Ειρηνικό, έχει επιδεινωθεί ραγδαία, ειδικά αφότου το Τόκιο αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, η JTI ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει μέτρα μετά την κατάσχεση των πόρων της που διατάχθηκε με τη Μόσχα, με φόντο την ατμόσφαιρα ρωσοϊαπωνικής έντασης, την οποία κλιμάκωσε περαιτέρω η σύλληψη ιάπωνα δημοσιογράφου τον οποίο βαραίνουν υποψίες για κατασκοπεία στα μέσα του Οκτωβρίου στη Σαχαλίνη.

«Ο όμιλός μας συνέχισε τις δραστηριότητές του στη Ρωσία σεβόμενος το σύνολο των κυρώσεων και του κανονιστικού πλαισίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως «μελετά» τα «ενδεχόμενα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε και τον αντίκτυπο» της κατάσχεσης των πόρων της από τις αρχές της Ρωσίας.