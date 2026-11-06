Κόντης μετά το θρίαμβο του ΟΦΗ στο Βουκουρέστι: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ – Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

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Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης.

Ο προπονητής των Κρητικών μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας πως πραγματοποίησαν μια φανταστική εμφάνιση και έκαναν περήφανους τους φιλάθλους της ομάδας.

«Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά. Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση. Χαιρόμουν να τους βλέπω να παίζουν ποδόσφαιρο σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε περήφανο όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ, τον κόσμο που μας ειδε από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, ένα απίστευτο αποτέλεσμα, μια μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην τακτική προσήλωση των παικτών του, επισημαίνοντας πως ακολούθησαν πιστά το πλάνο απέναντι σε μια ποιοτική αντίπαλο. Μάλιστα, εκτίμησε πως ο ΟΦΗ θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμη περισσότερα τέρματα, εφόσον είχε μεγαλύτερη συγκέντρωση στην τελική πάσα.

«Κλέψαμε πάρα πολλές μπάλες, είχαμε πολύ καλές προϋποθέσεις. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ», συμπλήρωσε ο τεχνικός των Κρητικών.

Η νίκη ανέβασε τον ΟΦΗ στους 6 βαθμούς και στη 16η θέση της βαθμολογίας, ενισχύοντας τις ελπίδες του για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.