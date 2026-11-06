Νίστρουπ μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Θα τους κερδίζαμε 8 φορές αν παίζαμε 10 – Θέλουμε να μπούμε στην οκτάδα»

Την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού έναντι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας υπογράμμισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά τη νίκη των «πράσινων» με 2-1 στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν ήταν όσο αποτελεσματική θα έπρεπε, ωστόσο στάθηκε στη σημασία της νίκης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Είμαστε καλύτεροι από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα κερδίζαμε οκτώ φορές αν παίζαμε δέκα. Ήταν ένα χαοτικό πρώτο μέρος, το δεύτερο όμως το ελέγξαμε και το πήγαμε στα δικά μας μέτρα. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά έχει σημασία να κερδίζεις και να προχωράς», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του.

Επιπλέον, ο Νίστρουπ έθεσε τον επόμενο ευρωπαϊκό στόχο του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά την εξασφάλιση της παρουσίας του στην πρώτη 24άδα, θέλει να διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη οκτάδα.

«Καταφέραμε σήμερα να εξασφαλίσουμε την 24άδα. Θέλουμε να μπούμε στην 8άδα. Έχουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι στη Νόρτζελαντ. Σκοπός είναι να βελτιώνεσαι από λεπτό σε λεπτό, για να κατακτάς τους στόχους σου», ανέφερε ενόψει της συνέχειας.